El juicio de la trama eólica quedará visto para sentencia el día 21 de enero

El Fiscal Anticorrupción retiró ayer, en el juicio por el caso de la denominada «trama eólica», sus acusaciones contra Rafael Icaza de la Sota, director de control de Iberdrola Renovables, y contra Pedro Barriuso, director general de Iberdrola Renovables entre marzo de 2002 y junio de 2006, así como contra el empresario César Hernández Chico. Para Icaza de la Sota y Pedro Barriuso el Ministerio Fiscal solicitaba para una uno seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho y una multa de 100 millones de euros. Por su parte, Hernández Chico se enfrentaba a penas de siete años de prisión. Seis años por un delito de continuado de cohecho y uno por tráfico continuado de influencias, así como a multas que superaban el millón de euros.

Además, el Ministerio Fiscal y resto de las acusaciones también confirmaron la retirada de cargos contra el que fuera director general de Energía y Minas en Castilla y León, Manuel Ordóñez Carballada, que falleció en febrero de 2024, así como contra el empresario Marc Nadelar, por pérdida de sus facultades mentales.

Por su parte, la defensa de Rafael Delgado, principal encausado en la denominada «trama eólica» y que se enfrenta a una pena de 36 años de cárcel y multas por 236 millones de euros, elevó a definitiva sus conclusiones. El juicio, que arrancó el pasado mes de septiembre, entra en su recta final y está previsto que quede visto para sentencia el próximo 21 de enero.