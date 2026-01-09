La Junta impulsa un proyecto para fabricar viviendas rápidas

Publicado por ICAL Ávila Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firmó ayer en Ávila un protocolo de colaboración con el Grupo Avintia para impulsar el proyecto empresarial de esta compañía en el polígono industrial de Vicolozano, que supondrá una inversión inicial de 45 millones de euros y la creación de 300 empleos en la provincia y más de 5.000 indirectos.

Este proyecto empresarial se desarrollará sobre una superficie de diez hectáreas y estará destinado a la fabricación modular de viviendas, una actividad con un elevado potencial de crecimiento, vinculada a la innovación y la sostenibilidad, y alineada con el modelo de desarrollo que promueve la Junta de Castilla y León, que pondrá a disposición de la empresa una nave industrial en régimen de alquiler durante 20 años, con opción a compra.

Se instalará un auténtico complejo fabril del que saldrán anualmente más de 5.000 viviendas, y con un porcentaje destinado a vivienda pública del Gobierno de Castilla y León. Además, también en colaboración con el Ejecutivo autonómico, se creará un centro de formación especializada en este ámbito.

Durante su intervención, el presidente autonómico destacó que “este proyecto es el resultado de un largo trabajo y de la firme apuesta de la Junta con el polígono industrial de Vicolozano, cuyas obras para su tercera ampliación, con 70 nuevas hectáreas de suelo industrial, avanzan a buen ritmo y ofrecen resultados tangibles, tras una inversión de 17 millones de euros”.

El impulso de este enclave industrial, concebido para atraer empresas, generar actividad económica y crear empleo en Ávila y su entorno, según explicó Mañueco, “forma parte de la ambiciosa política de suelo industrial en las nueve provincias, con actuaciones en diferentes polígonos ubicados en toda la Comunidad y que suman una superficie total de 1.400 hectáreas”. Tal y como comentó, “en Castilla y León tenemos claro que sin suelo industrial de calidad y competitivo, no es posible que se puedan implantar empresas y sin empresas no es posible crear proyectos de oportunidad, de actividad económica, de riqueza y de empleo, y eso es imprescindible para que pueda haber proyectos de futuro y de vida personal en Ávila y en cualquier ciudad o provincia de nuestra Comunidad Autónoma”.

El presidente del Ejecutivo autonómico agradeció al Grupo Avintia la elección de Ávila para desarrollar esta iniciativa y aseguró que esta Comunidad “ofrece un entorno favorable para invertir y crecer, basado en la colaboración público privada, el apoyo a la innovación, la financiación empresarial y la disponibilidad de suelo industrial de calidad a precios competitivos”, al tiempo que afirmó que “la Junta de Castilla y León continúa apoyando los proyectos empresariales en todo el territorio que supongan un nuevo impulso económico y social a la Comunidad y que permitan generar empleo, riqueza y oportunidades”.

Por su parte, el presidente del Grupo Avintia, Antonio Martín, calificó este jueves como “un día histórico” para la compañía y “una fecha clave para el sector de industrialización”, pues “con esta firma se celebra el compromiso compartido con una nueva manera de entender la construcción que desde el Grupo Avintia no concebimos sin la industrialización”.

«El futuro exige innovación, sostenibilidad y proceso que aporten certidumbre y excelencia, y la Ciudad de la Industrialización será el motor para liderar dicha transformación”, subrayó Martín, quien añadió que “la construcción industrializada ya no es una promesa lejana ni un anhelo de futuro, es una realidad que avanza con fuerza y que está transformando el panorama constructivo de nuestro país”.

Según explicó, a través de su sistema Ávita han entregado ya más de 2.500 viviendas y tienen otras 2.500 en ejecución. “Estos resultados no son casualidad, son la prueba de cuánto se innova de forma decidida y se apuesta por la eficiencia y la calidad del impacto real”, comentó.

La Ciudad de la Industrialización es, según apuntó, “un proyecto pionero que nace de la apuesta de la Junta por la vanguardia y de su compromiso con la vivienda asequible, y así se va a transformar la forma en la que entendemos la construcción”. Un hub que va a permitir a la fábrica hacer más de 5.000 viviendas al año con máximos estándares de calidad y sostenibilidad, y que “nace con la ambición de convertirse en una plataforma de referencia para impulsar la investigación, fortalecer la formación y promover la transferencia de conocimiento”.