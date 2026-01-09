Un detenido por intentar quemar el coche del alcalde de San Cristóbal de Segovia

Publicado por EFE Segovia Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años, vecino de San Cristóbal de Segovia, como presunto autor de un delito de daños agravados tras provocar un incendio e intentar quemar el coche del alcalde de esta localidad segoviana que causó perjuicios valorados en más de 150.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil de Segovia, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, los hechos se produjeron en la noche del pasado 25 de febrero, cuando se declaró un incendio que afectó a cuatro vehículos y a la fachada de una vivienda.

A raíz de lo ocurrido se inició una investigación desarrollada por agentes especializados en delitos contra el patrimonio y por el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia, que permitió esclarecer la autoría del suceso.

La investigación concluye que el detenido habría utilizado dos artefactos incendiarios tipo ‘cóctel molotov’, confeccionados tras aprender su elaboración mediante tutoriales en internet, con la intención de provocar la quema del vehículo propiedad del alcalde del municipio.

El incendio habría sido motivado, según la Guardia Civil, por represalias relacionadas con diversas actuaciones administrativas municipales, entre ellas las expropiaciones de terrenos y la imposición de sanciones.

Los daños ocasionados alcanzaron a otros vehículos y a la fachada de una vivienda, con un perjuicio económico estimado en más de 150.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 3 de Segovia.