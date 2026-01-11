Pingüinos congrega a 45.000 participantes en su edición número 43 a pesar del mal tiempo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Concentración Motorista Invernal Internacional Pingüinos alcanzó los 45.000 participantes en su edición número 43 a pesar del tiempo adverso que provocó algunas cancelaciones por parte de asistentes procedentes de Galicia o Asturias, según destacó hoy el presidente del Club Turismoto, José Manuel Navas, quien precisó que los inscritos han rebasado los 40.000, puestos que algunos no se registran, pero se suman a este evento, celebrado en las instalaciones de la antigua Hípica Militar de Valladolid y que echa el cierre este domingo

En cuanto a los pingüinos de oro, el premiado en la categoría deportiva fue David Alonso, campeón de 'Moto3' 2024. El piloto aseguró haber sentido “la pasión” y el “espíritu motero” durante todo el fin de semana. También habló de sus retos profesionales, asegurando que para llegar a Moto GP queda mucho, y este año está enfocado en ser campeón del mundo de 'Moto2'. Además, recogió este galardón, mostrándose “orgulloso de estar diez años en el mundo del motociclismo” y viendo “cómo Pingüinos crece cada año”.