Pingüinos congrega a 45.000 participantes en su edición número 43 a pesar del mal tiempo
David Alonso recibe el Pingüino de Oro deportivo mientras que el institucional recae en la cervecera Estrella Galicia
La Concentración Motorista Invernal Internacional Pingüinos alcanzó los 45.000 participantes en su edición número 43 a pesar del tiempo adverso que provocó algunas cancelaciones por parte de asistentes procedentes de Galicia o Asturias, según destacó hoy el presidente del Club Turismoto, José Manuel Navas, quien precisó que los inscritos han rebasado los 40.000, puestos que algunos no se registran, pero se suman a este evento, celebrado en las instalaciones de la antigua Hípica Militar de Valladolid y que echa el cierre este domingo
En cuanto a los pingüinos de oro, el premiado en la categoría deportiva fue David Alonso, campeón de 'Moto3' 2024. El piloto aseguró haber sentido “la pasión” y el “espíritu motero” durante todo el fin de semana. También habló de sus retos profesionales, asegurando que para llegar a Moto GP queda mucho, y este año está enfocado en ser campeón del mundo de 'Moto2'. Además, recogió este galardón, mostrándose “orgulloso de estar diez años en el mundo del motociclismo” y viendo “cómo Pingüinos crece cada año”.