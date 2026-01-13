UGT exige una investigación “rigurosa, independiente y técnica” sobre lo ocurrido en el HUBU con pacientes oncológicos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La secretaria autonómica del sector sanitario de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Rosa López Frías, exigió “una investigación rigurosa, independiente y técnica” que permita esclarecer con precisión qué ocurrió y qué fallos del sistema pudieron intervenir tras el fallecimiento de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), ya que el sindicato rechaza “cualquier intento de personalizar las responsabilidades o culpabilizar individualmente a los profesionales, que trabajan bajo una enorme presión asistencial”, según un comunicado recogido por Ical.

Asimismo, la secretaria de Transporte Sanitario de UGT, Marta Vian del Val, advirtió de que no han recibido comunicación oficial sobre el caso por parte de la Gerencia del HUBU ni de la Consejería de Sanidad, pese a haberse solicitado formalmente información: “Esta falta de transparencia es inaceptable y debe corregirse de inmediato”.

La Federación de Servicios Públicos trasladó también “todo su apoyo a las familias afectadas, así como a los trabajadores del centro que viven con gran impacto este trágico suceso”.

Cabe recordar que UGT denuncia desde hace tiempo la “sobrecarga de trabajo, la falta de refuerzos y la precariedad de medios especialmente durante los periodos festivos”, motivo por el que consideró “imprescindible analizar también estos factores estructurales como parte de la investigación”. Para finalizar, UGT Servicios Públicos reiteró su disposición a “colaborar para mejorar la seguridad del paciente y las condiciones laborales del personal sanitario, apostando por un sistema público de salud fuerte, seguro y transparente".