El alcalde de Degaña admite que la mina de Cerredo operó sin licencia y niega su amistad con el propietario

El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, ha vuelto a reconocer este jueves en la comisión de investigación de la Junta General del Principado sobre el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo, que las empresas propietarias de la explotación, primero Combayl y después Blue Solving, no tenían ningún tipo de licencia municipal de actividad ni había pagado tasa alguna.

Tampoco le consta que las empresas contasen con una Declaración Responsable, sin embargo desde el Consistorio no impusieron las medidas cautelares que establece la ley.

También ha negado de manera rotunda que conociese que de la mina se estaba extrayendo carbón o que mantenga una relación de amistad con su propietario Jesús Rodríguez Morán -Chus Mirantes-. A esto ha añadido que tampoco sabía que fuese este empresario quien estaba detrás de Blue Solving, algo que ha insistido conoció por la prensa tras el accidente mortal.

El regidor ha reiterado en sede Parlamentaria lo que ya afirmó en su día en el Pleno municipal: que el Ayuntamiento que preside no otorgó ninguna licencia porque los empresarios no presentaron la documentación pertinente. "Yo no voy a expedir una licencia si no tengo toda la documentación en mi poder. Blue Solving tenía lo que tenía permitido desde la Consejería de Industria para hacer el proyecto de desimpactación, pero no licencia municipal", ha explicado.

Ante las reiteradas preguntas del diputado de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha insistido en que fue en 2022 cuando le hicieron desde el Ayuntamiento a la empresa el requerimiento para que les mandaran la documentación para poder actuar -varias copias del proyecto- y así expedirle las licencias y cobrarles las tasas pero esa documentación no llegó nunca. A pesar de ello la actividad continuó en la mina hasta el accidente de 2025.

Xabel Vegas ha insistido en que del año 2022 a 2025 hay actividad por parte de esa empresa y el Ayuntamiento no considera que sea necesario ninguna actuación a pesar de no tener licencia y no pagar ninguna tasa municipal", a lo que el regidor replicó que actuaba "según lo que le indicaban los técnicos".

"Yo hago lo que me digan. En el interés de la Intervención pues así actuaré. Yo soy el alcalde y por tanto el máximo responsable, pero tengo gente por encima de mí que me dice las normas jurídicas que tengo que activar", ha afirmado el regidor, que ha explicado que esperaron "un tiempo prudencial" para recibir esa documentación.

Así mismo ha indicado que no se cobró ninguna tasa a la empresa porque "no se pueden cobrar tasas mientras que no se cuente con toda la documentación pertinente", algo que no había.

Reuniones y contactos con Chus Mirantes

Preguntado si entre el accidente de 2022 y 2025 en la mina tenía conocimiento de que tanto Conbayl, como después Blue Solving estaban extrayendo carbón de la mina ha dicho que "en absoluto". Reiteró en numerosas ocasiones de que se enteró por la prensa de que detrás de la empresa Blue Solving estaba Chus Mirantes o familiares suyos y fue a raíz del accidente de 2025.

No obstante si ha reconocido que se reunió "dos o tres veces" en las instalaciones de la mina con el propietario Chus Mirantes. "Como todo alcalde si te vienen a presentar un proyecto para que sea beneficioso para el municipio pues te reúnes con quien te lo dice", ha explicado. A preguntas de los diputados sobre otras reuniones o comidas de trabajo mantenidas con el empresario, si reconoció que compartió "alguna comida", aunque ha negado que conociese exactamente los cargos y puestos que obstentaban.

Así ha indicado que en la comida que mantuvo en Villablino con Chus Mirantes y José Antonio Fernández Casillas -director facultativo- fue a título personal y apenas hablaron del proyecto que tenían para la mina.

"Yo para hablar con él -Chus Mirantes- sobre cosas importantes tengo el ayuntamiento o las oficinas de las empresas, yo en mi tiempo libre podré hacer lo que quiera. Yo no digo que no se hablase de eso, pero que no le voy a explicar el contenido de toda la comida, porque pudo salir algún comentario de cómo iban a enfocar para poder dar traslado del proyecto que querían realizar a la Consejería. Me comentaron lo que iban a dar traslado a la Consejería de Industria para poder implantar el proyecto y que pedirían subvención al Instituto del Carbón", ha relatado.

Preguntado si era amigo de Chus Mirantes o "si recibió por su parte o la de su entorno familiar recibió alguna dádiva, alguna cantidad de dinero, algún tipo de promesa laboral para usted, para su entorno", ha respondido que no, después de decir en varias ocasiones que no iba a responder a ninguna pregunta de ese tipo.

Si ha reconocido que Chus Mirantes hizo una aportación para "un concurso de Navidad". "Yo le escribo a Mirantes por un tema personal que nada tenía que ver con el Ayuntamiento porque el concurso nada tenía que ver con el consistorio", ha concluido.