Una edil de Degaña asegura que "era vox populi" en el concejo la actividad de la mina de Cerredo tanto en 2022 como en 2025

Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración.Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La concejala -en la oposición- en el Ayuntamiento de Degaña, Sofia Barrero, ha comparecido este jueves en la Comisión de Investigación de la Junta General del Principado sobre el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo donde ha asegurado que todo el Concejo sabía, tanto en 2022 como en 2025, la actividad de la mina.

"Era 'vox populi' en Cerredo. Se hablaba por el pueblo, se hablaba en los bares, se hablaba en todos los lados, pero que los vecinos fueran conocedores de que había una extracción de carbón, no quiere decir que fueron conocedores de que esa extracción era ilícita", ha explicado.

También ha asegurado Barrero que era conocido por todos "tanto en 2022 como en 2025, que Jesús Rodríguez Morán -Chus Mirantes- era el propietario de la mina".

Barrero ha explicado la oposición la primera pregunta que formuló sobre las licencias municipales de la mina de Cerredo ya fue el 24 de octubre en un pleno y desde entonces no han recibido explicaciones. "El alcalde no hizo absolutamente nada porque no se puso en contacto con nadie y luego se basa en que estaba todo bajo secreto de sumario", ha añadido.

También ha manifestado que recuerda que el alcalde, Óscar Ancares, comunicó a la oposición que tenía previsto llevar a cabo una reunión con Blue Solving y que daría cuenta de ella al Pleno, sin embargo el edil nunca trasladó información alguna al respecto ni aclaró si se produjo o no esa reunión.