Mañueco aboga por revisar el Pacto Verde en la UE, «impulsado por la izquierda»

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abogó ayer por revisar el Pacto Verde en la Unión Europea, que fue «impulsado por la izquierda», según recordó, y contiene políticas que «dificultan la competitividad» de varios sectores, entre ellos la agricultura y ganadería. «No al dogmatismo, sí al pragmatismo. Eso es lo que queremos. En Castilla y León estamos siempre, siempre y siempre al lado de agricultores y ganaderos, como lo hemos hecho en las buenas y en las malas», espetó, durante la celebración en Valladolid del encuentro del Grupo de Trabajo del EPP bajo el epígrafe «Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades», junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Mañueco, que manifestó que «no puede haber ideología en el campo y no se puede jugar con las cartas marcadas», señaló la «necesidad» de que la UE «cumpla su papel y piense en los intereses del campo, que son los de todos», un capítulo para el que el PP, dijo, es «fundamental, porque el es partido del campo y garantiza la rentabilidad de las explotaciones, las competitividad del sector y la calidad de vida en el medio rural», según recogió Ical.

En este sentido, recordó el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las organizaciones agrarias para relanzar una «postura común y fuerte que haga atractivo el campo para los jóvenes». Por ello, exigió que a los productos importados «se les apliquen las mismas exigencias que a los de aquí, porque lo contrario es competencia desleal».

Mañueco reclamó el «refuerzo» de controles «serios y efectivos» en frontera y auditorías e inspecciones en terceros países para certificar el cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras. También demandó que la posición española «defienda la reciprocidad» y pidió al Gobierno central un «análisis detallado y desagregado» por producciones y territorios del impacto del acuerdo, con especial atención a los sectores más vulnerables.

Además, tal y como reza el acuerdo con las opas, demandó salvaguardas «reales, efectivas e inmediatas, activables sin demora ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios, incorporando compensaciones operativas cuando proceda». «Sánchez no puede ignorar a agricultores y ganaderos; no puede mirar a otro lado, son parte de nuestra esencia como tierra y país», manifestó el jefe del Ejecutivo autonómico. Por último, Mañueco subrayó que el PP es el partido que «apuesta por el campo», al igual que «por la industria y la competitividad», dos cuestiones que se encuentran en el «ADN del PP europeo». «Sigamos adelante, cada vez con más fuerza y ganas, con nuestro esfuerzo y trabajo cotidiano. Ánimo, adelante y a por todas», invitó.

Además, Mañueco reclamó que las políticas europeas «se adapten» a las «necesidades reales» de los territorios y habitantes «para crear riqueza y fijar población», con lo que demandó apoyar iniciativas empresariales «no solo en los grandes polos industriales» y realizar un «esfuerzo» en reindustrialización, «especialmente» en zonas donde nunca ha existido industria.

Mañueco realizó una fuerte defensa de Castilla y León, una «tierra cargada de historia, cuna del primer europeo en los Yacimientos de Atapuerca, de la lengua española y de muchos valores, como el parlamentarismo, los fundamentos de la economía moderna o el derecho de gentes, que ayudaron a la formación de Europa hacia la libertad, igualdad, derechos humanos, los límites al poder, todos ellos con origen en esta tierra». Además, recordó que es de las más extensas de Europa, con una «patrimonio extenso cultural y medioambiental, tierra de crecimiento de empleo, con los mejores servicios públicos de España y el mejor sistema educativo del país y entre los diez mejores del mundo desarrollado».

Sin embargo, continuó, esta Comunidad «quiere seguir creciendo y contribuyendo al crecimiento de España y Europa», donde «se deciden muchas cosas importantes para la vida de la gente». Y ello, apuntó, se debe acometer bajo una sostenibilidad ambiental que «tiene que acompañarse de la económica y social, para no poner en riesgo ni inversiones, ni miles de empleos».

«En Castilla y León lo sabemos bien. Tenemos biodiversidad y a la vez tratamos de dar un impulso a la industria, apoyamos a las empresas que quieren crecer e innovar, apostamos por la diversificación. Somos referentes en sectores como el aeronáutico, agroindustria, defensa, farmacéutico, de energías renovables. biosanitario, logístico o ciberseguridad», enumeró el presidente Mañueco.