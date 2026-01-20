CyL afronta sus duodécimas elecciones autonómicas, las segundas en solitario

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La ciudadanía de Castilla y León está convocada a sus duodécimas elecciones autonómicas el domingo 15 de marzo; las segundas que la Comunidad afronta en solitario, sin los comicios municipales y durante el invierno. Esta cita, de la que saldrán los 82 procuradores que conformarán las nuevas Cortes, tendrá lugar cuatro años y un mes después de la última convocatoria, tras agotarse la XI legislatura.

Los leoeneses y los castellanos deberán acudir de nuevo a las urnas tras hacerlo por última vez el 9 de junio de 2024 para elegir a los representantes españoles en el Parlamento Europeo. Entonces, el Partido Popular arrasó en las nueve provincias y logró el 44,5 por ciento de los votos en la Comunidad, 472.175. El PSOE fue la segunda opción política, con un respaldo del 30,4 por y 322.504 apoyos y Vox quedó como tercera fuerza, con el 10,5 por ciento de los votos (111.412). Más matizado fue el resultado de las autonómicas de febrero de 2022. Hace cuatro años, los castellanos y los leoneses dieron la victoria de nuevo al PP, con un 31,4 por ciento de los votos y 31 procuradores, mientras el PSOE logró el 30,02 por ciento de los sufragios y 28 parlamentarios. Vox, en cambio, como tercera fuerza, recibió un 17,64 por ciento de los apoyos —214.668— y 13 procuradores. Cs logró un representante. Además, tres partidos provinciales lograron representación parlamentaria hace cuatro años. UPL y Soria YA consiguieron tres parlamentarios cada uno. También, Por Ávila, con 13.875 votos, mantuvo su acta de procurador en las Cortes.

Evolución del voto

En la evolución histórica de las elecciones autonómicas, desde las celebradas hace casi 43 años, el Partido Popular ha ganado nueve de las once contiendas electorales. Muy estrecho fue el margen entre la entonces Alianza Popular y el PSOE en las elecciones de junio de 1987, puesto que lograron el 34,36 y el 34,01 por ciento de los votos respectivamente, lo que dio lugar a un empate a 32 procuradores, si bien el CDS, con sus 18 procuradores, dio el gobierno a los «populares», que desde entonces presiden la Junta de Castilla y León ininterrumpidamente y han ganado todas las elecciones, salvo las de 2019. En concreto, Alianza Popular primero, y el Partido Popular después, han visto como su respaldo entre los votantes de Castilla y León ha pasado del 39,65 por ciento cosechado en mayo de 1983 al 34,36 por ciento en las siguientes, en junio de 1987, aunque entonces ya fueron primeros. En mayo de 1991 ampliaron su base electoral hasta el 43,52 por ciento y llegó la primera mayoría absoluta. Cuatro años después, en 1995, superaron la barrera del 50 por ciento por primera vez y se anotaron su récord, con el 52,5 por ciento de los votos.

De nuevo, en 1999, los «populares» lograron mantener el umbral del 50% por los pelos al quedarse en el 50,86 por ciento de los votos. Posteriormente, en mayo de 2003, el PP vio reducido su apoyo electoral, pero se mantuvo como primera fuerza y distanciado del PSOE, con un 48,49 por ciento de los votos, como en 2007, cuando mejoraron su resultado y alcanzaron el 49,17 por ciento de los sufragios.