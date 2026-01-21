La Fundación «la Caixa» ayuda a 491 niños vulnerables

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Un total de 491 menores de Castilla y León recibió acompañamiento de la Fundación «La Caixa» a través del programa «CaixaProinfancia», que ofrece apoyo en el ámbito educativo, social y familiar, para que la falta de recursos no limite las oportunidades de los jóvenes, según informa la entidad.

El subdirector general de la Fundación «la Caixa», Marc Simón, puntualizó que «la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades», por lo que trabajan para que «ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace». Además, recalcó que «los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables».

Las cifras de impacto del programa respaldan las palabras del subdirector, puesto que el 84,7 por ciento de los niños y niñas atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional. Además, la tasa de abandono escolar entre los participantes del programa se sitúa en torno al 3,5 por ciento. El programa atendió a 491 menores de 294 familias en situación de vulnerabilidad. Más del 50 por ciento son familias monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin recibir prestaciones de ayuda. Entre los padres y madres que forman parte del programa, una mayoría cuenta con un nivel educativo bajo o muy bajo. Por ello, «CaixaProinfancia» no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia. El programa ofrece ayudas y servicios que abarcan desde el refuerzo educativo y el acceso a actividades de ocio y tiempo libre, hasta la atención psicoterapéutica individual y familiar, el apoyo educativo a las familias, cuya implicación resulta determinante en el rendimiento académico de los menores, y el equipamiento escolar y la cobertura de necesidades básicas.