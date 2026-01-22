CyL: dos elecciones, 5 diferencias y 5 semejanzas

Publicado por Óscar R. Ventana Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León se enfila ya hacia una nueva campaña electoral y, tras el anuncio de los comicios autonómicos para el próximo 15 de marzo, se aprecian una serie de diferencias y también de semejanzas con la convocatoria electoral de febrero de 2022, que deparó el primer gobierno de coalición entre el PP y Vox en España.

En el caso de las diferencias, la ruptura frente al agotamiento de la legislatura, la variación de escaños que se disputarán -de 81 a 82-, el contexto de la política nacional, la ausencia del impacto de la crisis de la covid y los cambios de candidato son algunas de las que cuestiones que distinguen una y otra convocatoria electoral.

Y en cuanto a las semejanzas, con matices, las perspectivas electorales que anticipan las encuestas, el mantenimiento de un escenario fragmentado, el voto en solitario pese a la conexión con otros procesos electorales autonómicos, el periodo invernal y la ausencia de presupuestos aprobados son algunos de los asuntos que a continuación se detallan.

DIFERENCIAS

1.- Los tiempos

La convocatoria electoral de 2022 fue anticipada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), quien rompió su primer gobierno de coalición (PP-Ciudadanos) entre acusaciones de tener en mente una moción de censura. En cambio, en 2026 Mañueco ha optado por agotar la legislatura al máximo permitido, pese a la ruptura del gobierno de coalición con Vox, que le ha mantenido en minoría parlamentaria un año y medio.

2.- Número de escaños

Las elecciones vuelven a elegir 82 procuradores autonómicos, algo que únicamente ha ocurrido en la historia de la Comunidad en la sexta legislatura (2007-2011), y con lo que se rompe la tendencia a la baja que se inició en 2019, cuando bajó de 84 a 83 parlamentarios. En este caso pasa de los 81 de la legislatura que acaba de terminar a los 82 por el incremento poblacional de Segovia, que gana un representante.

3.- Contexto político nacional

Aunque en ambos casos el PSOE gobernaba en España, en 2022 el PP aún tenía como líder nacional a Pablo Casado, quien apoyó ampliamente a Mañueco en su campaña electoral, al igual que otros dirigentes del resto de partidos, que en este caso se mantienen, como Pedro Sánchez (PSOE) y Santiago Abascal (Vox).

La idea lanzada por el PP de votar "contra el sanchismo" se mantiene, pero el desgaste actual del Gobierno socialista es mayor en 2026, vinculado fundamentalmente a los casos de corrupción investigados por la Justicia.

4.- La crisis de la covid

En 2022 aún estaban vivos los efectos de la grave crisis de la pandemia de la covid, tanto en términos sanitarios como económicos, ya en plena fase inicial de la denominada 'reconstrucción', con una fuerte inyección económica procedente de Europa.

En cambio, el contexto internacional actual, marcado por la gestión de Donald Trump en Estados Unidos y las guerras, también las arancelarias, son los principales factores de incertidumbre para una economía que crece de forma sostenida en España y Castilla y León.

5.- Cambios en los candidatos

En 2026 habrá una renovación en las candidaturas de los partidos que obtuvieron representación en 2022: repiten Mañueco (PP), Ángel Ceña (Soria Ya) y Pedro Pascual (Por Ávila) y cambian el PSOE (de Luis Tudanca a Carlos Martínez), Vox (de Juan García-Gallardo a otro aún por definir) y UPL (de Luis Mariano Santos a Alicia Gallego).

Además, la candidatura de Unidas Podemos que integraron Podemos e IU está por definir, ya que hay un acuerdo de coalición entre IU, Sumar y Verdes, pero no está fácil que se sume Podemos. En este caso el candidato será Juan Gascón (IU).

Está por ver si Ciudadanos concurre a los comicios, como sí hizo en 2022 con la cabeza de cartel para el exvicepresidente Francisco Igea, quien ya no se presenta. Quien sí lo hará es la exconsejera y expresidenta de las Cortes con el PP, Silvia Clemente, ahora con su nuevo partido Nueve CyL.

5 SEMEJANZAS

1.- Perspectivas electorales-encuestas

Las perspectivas electorales de las que hablan las encuestas, con matices, parecen anticipar un panorama similar al obtenido en 2022, con un crecimiento de Vox que puede condicionar nuevamente la aspiración del PP de Mañueco de gobernar en solitario. En el caso del PSOE, repite el objetivo de tratar de aprovechar la división en el voto del espectro de la derecha para repetir lo ocurrido en 2019, cuando fue la fuerza más votada.

En el caso del resto de partidos, está por ver si el buen resultado cosechado en 2022 por UPL y Soria Ya es ratificado en estas elecciones, aunque las encuestas hablan de que la tendencia es mejor para los leonesistas.

2.- Parlamento fragmentado

Parece que el escenario de fragmentación política se mantendrá en Castilla y León, sin apenas opciones para una mayoría absoluta y con un número de partidos con representación que puede volver a ser elevado y repetir o incluso aumentar los ocho de la legislatura que acaba de culminar.

3.- Voto en solitario

Con el adelanto electoral de 2022, Castilla y León comenzó a votar en solitario, sin coincidir sus comicios con otros autonómicos o municipales, como había ocurrido hasta entonces. Ahora vuelve a ocurrir lo mismo, aunque con matices, ya que la separación temporal con otros comicios autonómicos se ha estrechado, con Extremadura y Aragón por delante y Andalucía por detrás (junio), en este último caso como ya ocurrió en 2022.

4.- A votar con frío, pero menos

Castilla y León volverá a votar en invierno, que era uno de los factores que preocupaban a Mañueco a la hora de convocar a las urnas, bajo la premisa de que una jornada de frío o lluvia puede afectar a la participación. Sin embargo, en esta cuestión también hay un matiz y es que la votación se producirá un mes después y ya a las puertas de la primavera, que llegará el 20 de marzo.

5.- Sin presupuestos aprobados

Por diferentes motivos, Castilla y León llega a estas elecciones sin unos presupuestos aprobados por las Cortes, en el caso de 2022 por la ruptura del gobierno de coalición PP-Cs y por discrepancias con algunas enmiendas pactadas por Cs sobre Ávila, y en el caso de 2026 porque el proyecto de ley presentado por Mañueco ha recibido el rechazo de toda la oposición en bloqueÓscar R. Ventana | Valladolid