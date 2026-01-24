Martínez insta a Mañueco a un “cara a cara" en la televisión pública

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, comparece ante la prensa con las organizaciones agrarias tras mantener una reunión de trabajo.Miriam Chacón

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martín, instó ayer al presidente de la Junta y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, a mantener debates entre los dos partidos con opciones a gobernar “en cuantos medios quiera”, televisiones, periódicos, digitales o radios, más allá del mínimo ”cara a cara" en TVE “como requisito fundamental”, porque “hay que rendir cuentas y exigir responsabilidades después de siete años absolutamente tirados”, dijo.

Martínez explicó que han trasladado al PP su “total y absoluta disposición” a celebrar esos debates “con mayúsculas” más allá del mínimo establecido en el Estatuto, entre los candidatos provinciales y autonómicos de primer nivel en todos los formatos en los que estén dispuestos a hacerlo, como recoge Ical.

El dirigente socialista hizo este exhorto ante la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo “en el último momento” por parte de un presidente de Castilla y León con “un proyecto absolutamente caducado” y que “no da la cara ni defiende los intereses de la Comunidad”.

Carlos Martínez deseó que sean capaces de “arrancar” alguna “rueda de prensa” de Alfonso Fernández Mañueco en la que “se exponga a preguntas” para que “rinda cuentas” y “no” se limite a vender “promesas huecas y vacías de contenido a las que nos tiene acostumbrados”. “Espero tener el mayor numero de debates con Mañueco, cuantos más, mejor”, dijo.

Asimismo, el candidato socialista apeló a “poner soluciones encima de la mesa” ante la “necesidad de un cambio” tras “40 años de gobierno de la derecha” en la Comunidad, con “compromisos ante los retos a los que hay que hacer frente” en un contexto nacional e internacional “endiablado”.

Martínez también sostuvo que la ciudadanía pide “políticos responsables, que den la cara, y que no se escondan” para insistir en que “es muy difícil ver al invisible”, por Mañueco. “La Junta debe estar para algo más que dar un titular en el periódico”, remarcó, y razonó que su “obligación” es señalar cuáles son las responsabilidades que debe asumir el próximo presidente de la Junta, con un proyecto y propuestas claras en materias como la vivienda, la educación, la sanidad o la ordenación del territorio. “A partir de ahí es la ciudadanía la que pone la vara de medir”, dijo, para expresar que desde su partido tienen “mucha confianza”.

En este contexto, deseó que la campaña electoral sea “lo más limpia posible” y que permita que Mañueco “salga de la cueva y empiece a responder lo que no ha respondido en siete años”. “Ojalá sea así”, exhortó.