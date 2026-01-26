El Greim rescata a una familia atrapada en la nieve en Ávila

Publicado por Efe Ávila Creado: Actualizado:

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado en el municipio abulense de Las Navas del Marqués a los cuatro integrantes de una familia, cuyo vehículo quedó atrapado en una pista del parque eólico cercano a esta localidad de 5.500 habitantes.

Al parecer, una placa de hielo cayó de una de las palas del paqrue eólico y rompió el parabrisas del vehículo.

Entre los rescatados se encuentran un niño de 11 años y una persona con movilidad reducida, según ha informado este domingo en nota de prensa el instituto armado, que ha explicado que la gran cantidad de nieve acumulada, junto a las fuertes rachas de viento, les impidió abandonar por sus propios medios la zona.

El rescate se produjo durante la noche del sábado, después de que pasadas las 21.00 horas el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil alertara al Greim de un vehículo atrapado con cuatro personas en su interior en Las Navas del Marqués, localidad situada a unos 40 kilómetros al este de la capital.

Una vez establecido contacto telefónico con los ocupantes, los especialistas en montaña comprobaron que carecían de ropa técnica adecuada para soportar las bajas temperaturas, por lo que los efectivos del Greim prepararon el material necesario para el rescate. Incluyeron raquetas de nieve, ropa de abrigo y material de iluminación, iniciando la marcha hacia la zona en la que, una vez localizados, los agentes evacuaron a los ocupantes en grupos de dos, proporcionándoles el equipamiento necesario para su desplazamiento a pie.

De esta manera pudieron llegar hasta el punto donde se encontraban un vehículo quitanieves, el vehículo oficial de los agentes de la Guardia Civil y los efectivos de la Policía Local navera.

Durante la intervención de los agentes de la Guardia Civil especialistas en rescate de montaña, fue necesario detener temporalmente el funcionamiento de los aerogeneradores del parque eólico, debido al riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las palas, ya que una de ellas había impactado previamente contra el vehículo de la familia, fracturando el parabrisas. Ya a salvo, los cuatro ocupantes fueron trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil en Las Navas del Marqués, donde recibieron atención y pudieron resguardarse del temporal.