Mañueco avisa de que si necesita un socio pedirá un compromiso «de 4 años»

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, dijo ayer que su objetivo es ganar las elecciones del próximo 15 de marzo con un buen resultado que le permita gobernar en solitario, aunque en caso de tener que pactar ha puesto como condición que el compromiso sea al menos «para 4 años».

En una entrevista con Castilla y León Televisión, Mañueco se ha referido de esta forma a lo ocurrido en la legislatura que concluye, ya que Vox dejó el gobierno de coalición en julio de 2024, recién pasado el ecuador de la legislatura.

Mañueco ha hablado de las «condiciones» que pondrá en caso de necesitar un pacto para gobernar: «El pacto tiene que ser con formaciones políticas que se comprometan a estar 4 años, voy a exigir responsabilidad».

«No puede ser que alguien entre en un gobierno y a mitad de legislatura deje el trabajo a medias, deje tirados a sus votantes», ha apostillado sobre Vox, a la vez que ha insistido en que lo que buscará es un «gobierno en solitario».

Mañueco se ha sumado a las peticiones de dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, formuladas por otros dirigentes de su partido por su gestión de lo ocurrido en los recientes accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona. Preguntado por si considera que estos accidentes pueden incidir en la campaña y en las elecciones, Mañueco ha contestado que sí y ha añadido que las familias de las víctimas «necesitan respuestas» y el sistema ferroviario «vive su peor momento», por lo que ha reclamado que se recuperen «las certezas, la certidumbre y la seguridad».

Último decreto

La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León se reunirá el próximo lunes 2 de febrero a las 11.30 horas con el fin de convalidar el Decreto en el que se fija la subida salarial a empleados públicos de la Junta de Castilla y León, cuyo texto será expuesto por el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Así se acordó en la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León celebrada este lunes, tras la que también tuvo lugar la reunión de portavoces de los Grupos Parlamentarios.

Fernández Carriedo tendrá un turno de intervención de diez minutos para presentar el Decreto que se aprobó el pasado 18 de diciembre en el Consejo de Gobierno y que contempla un aumento del 2,5 por ciento en 2025 y un 1,5 en 2026 de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico. También existe la posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más el año que viene.

Posteriormente los representantes de los cinco grupos parlamentarios con representación en el Parlamento —PP, PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Mixto— tendrán también diez minutos de intervención cada uno para explicar su posición en torno al Decreto. El texto debe ser convalidado ahora por la Diputación Permanente del Parlamento después de que Mañueco haya disuelto las Cortes ante la celebración de elecciones el 15 de marzo.