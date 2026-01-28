Fernández Mañueco da a conocer la propuesta de los números uno en las nueve provincias

Cristina Sanchidrián, Marta Arroyo, María José Álvarez, María de las Mercedes Cofreces, Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Vázquez Requero, Rocío Lucas Jiménez, María Pardo y Leticia García son los número uno por provincias propuestos por Alfonso Fernández Mañueco para las Elecciones Autonómicas del 15-M.

El presidente del PPCyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado conocer hoy su propuesta para los números uno de cada provincia en las listas de las elecciones autonómicas. Una propuesta en la que se incluyen 7 mujeres y dos hombres, con más del 65% de renovación respecto a los números uno de los comicios anteriores.

Dicha propuesta se ha elaborado tras las correspondientes conversaciones con los presidentes provinciales.

Ávila

Cristina Sanchidrián. Licenciada en arquitectura, especialidad edificación. Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ávila. Jefe de Servicio de Movilidad y Transformación digital desde el 15 de enero de 2025.

Burgos

Marta Arroyo: Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Alcaldesa de Salas de los Infantes de 2011 a 2019. Técnico de la Administración General en la Excma. Diputación Provincial de Burgos.

León

María José Álvarez: Diplomada en Magisterio (especialidad Ciencias Humanas) por la Universidad de León. Autónomo y Empresaria en el sector Industrial y Comercial en la ciudad de León. Exconcejal del Excmo. Ayuntamiento de León por el Partido Popular en la legislatura 2011-15 (Área de Comercio, Salubridad Pública y Consumo).

Palencia

Mª de las Mercedes Cófreces Martín: Ingeniera de Montes e Ingeniera Técnica Agrícola por la Universidad de Valladolid, con formación de posgrado especializada en gestión pública local, sostenibilidad de los servicios públicos y medio ambiente. Es funcionaria de carrera de la Administración Local.

Salamanca

Alfonso Fernández Mañueco: Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ocupó la Presidencia de la Diputación de Salamanca, fue alcalde de Salamanca y Consejero de la Junta de Castilla y León. Desde 2017 es Presidente del Partido Popular de Castilla y León y, desde julio de 2019, presidente de la Junta de Castilla y León.

Segovia

Francisco Vázquez Requero: Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por oposición. Actualmente es secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León y vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León.

Soria

Rocío Lucas Jiménez: Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Desde julio de 2019 es consejera de Educación.

Valladolid

María Pardo: Profesora de Derecho Administrativo y doctora Cum Laude con premio extraordinario de Doctorado. Especialista en Derecho urbanístico y gestión pública. Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

Zamora

Leticia García: Licenciada en derecho por la universidad de Salamanca. Funcionaria de carrera de la Diputación Provincial de Zamora hasta 2009. Funcionaria de carrera del cuerpo superior de la JCyL desde 2009. Consejera de industria, Comercio y Empleo desde julio de 2024.

Esta propuesta del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, deberá ser ratificada en los próximos días por los nueve comités electorales provinciales y por el comité electoral regional.