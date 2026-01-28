IU, Sumar y Verdes Equo se juntan para las elecciones en CyL, que se cierra sin Podemos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

IU, Sumar y Verdes Equo continúan adelante con su coalición para las elecciones, que se cierra sin la adhesión de Podemos, después de que no hayan fructificado las negociaciones desarrolladas en los últimos días por ambas partes, con el fin de alcanzar un acuerdo antes de este viernes, cuando concluye el plazo administrativo para registrar este tipo de alianzas, según fuentes de la formación que dirige Juan Gascón, candidato a la Presidencia de la Junta, consultadas por Ical.

Tras una última reunión celebrada hoy para apurar las opciones, en la que no se ha llegado a un acuerdo de unión entre la coalición ya generada y Podemos, después ha tenido lugar una reunión de la Coordinadora de IU, máximo órgano entre asambleas, en la que se ha ratificado con un 88 por ciento de los votos la coalición en la que ya se venía trabajando: IU, Sumar y Verdes Equo, que celebrarán el viernes una rueda de prensa por la mañana, en el marco de la Interparlamentaria de IU, en la que Juan Gascón dará explicaciones sobre las negociaciones, que finalmente no han llegado a buen puerto.

En el marco de las mismas, Gascón propuso a Podemos el pasado domingo hacer un “frente común” para conformar una “izquierda transformadora amplia, con capacidad de cambiar Castilla y León”, que consistía en una división de provincias entre las dos formaciones acorde a su nivel de representatividad.

IU, que anunció la conformación de un frente amplio con Verdes Equo y Movimiento Sumar a inicios de octubre, ha mantenido la mano tendida a Podemos en este proceso. Su militancia en la Comunidad mostró su apoyo el 10 de enero, con el 78 por ciento de los votos, a la coalición encabezada por Gascón como candidato a la Presidencia de la Junta. Esta propuesta preveía una apertura a la incorporación de otras organizaciones políticas de izquierdas, lo que podría suceder el próximo lunes si fructifican las negociaciones entre ambas formaciones.

En estos momentos, tanto Izquierda Unida como Podemos mantienen su agenda electoral. Los primeros celebran un acto el viernes, en el centro Cívico Zona Sur de Valladolid, bajo el lema 'Diagnósticos, alianzas, respuestas_', en el que participa el propio Gascón, además del diputado y portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, y la coportavoz de Suma en la Comunidad, Marina Echebarría, entre otros. Mientras, Podemos ha organizado, el sábado por la mañana, en el mismo emplazamiento, una jornada sobre los ‘Retos en el medio rural. Territorios para vivir’, con el coordinador de la formación en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, que estará acompañado de Aurora Vilariño, de Stop Biogás Castilla y León; Mar Antón, de Stop Biogás España; y Rosa Arranz, de la Unión de Mujeres Agricultores y Ganaderas.