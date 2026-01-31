IU reprocha a Podemos que exigiera encabezar la lista y dejar fuera a Sumar

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El coordinador autonómico y candidato de IU a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, sostuvo hoy que una de las premisas planteadas por Podemos para formar parte de la candidatura conjunta a las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo se traducía en expulsar a Sumar del acuerdo y que el representante de la formación «morada», encabezase la representación de la coalición en las Cortes durante los primeros dos años, añadió.

Durante la celebración de una rueda de prensa informa sobre asuntos de actualidad y la convocatoria de elecciones autonómicas, Gascón lamentó la existencia de «falta de confianza» hacia Podemos, quien dejó claro que Izquierda Unida ha intentado con «todas sus fuerzas y al límite de sus posibilidades» el lograr una candidatura de unidad, junto a Sumar y Verdes Equo.

Recordó que todas los intentos y actos para llegar a un punto de unión se han tenido que celebrar de manera telemática y telefónica, salvo una única reunión presencial que tuvo lugar el pasado mes de septiembre. Un encuentro cara a cara en el que ya se puso encima de la mesa la necesidad de que IU saliera del Gobierno de España, así como la expulsión de Sumar del acuerdo para conformar una candidatura autonómica.

«No hubo posibilidad de que fuera una candidatura única. Creemos que es relevante que se hable de los problemas que tiene la gente. No vamos a entrar en debate sobre lo pequeño, sino sobre lo interesante y sobre lo aglutinador». Todo ello con el fin de averiguar «cómo somos capaces de construir una vivienda pública para los jóvenes y para la gente mayor, de generar alquiler social y de ayudar y trabajar conjuntamente con los sectores del campo y de la ganadería», detalló.

Juan Gascón explicó que afrontan la campaña con «mucha cohesión», además de asegurar que «confían en la inteligencia del votante de la izquierda», porque IU «está recuperando un protagonismo que hace tiempo no tenía y hay mucha gente que está espera su vuelta». Así, recalcó que el votante «tendrá que saber cuál es la papeleta que mejor le representa», dijo el candidato de Izquierda Unida.