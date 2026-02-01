Mañueco habla de distintas variables de pactos pero advierte: «Serán para 4 años»

Publicado por Agencias Zamora Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tienen la «máxima confianza» del PP, a pesar de no estar propuestos como cabezas de lista para las Elecciones Autonómicas del próximo 15 de marzo. «Hemos hecho esa propuesta. Es es el comité electoral de cada provincia, el Comité Electoral Autonómico el que tiene que hacer esa valoración. Tanto Carriedo como Quiñones e Isabel Blanco tienen mi máxima confianza y la máxima confianza del Partido. Por eso, son consejeros en estos momentos», aseguró.

En este contexto, Fernández Mañueco recordó que Suárez-Quiñones es el presidente del PP de León e «Isabel Blanco tiene la responsabilidad más importante en estos momentos, que es la de dirigir la campaña de las Elecciones Autonómicas», indicó. «Cuando las elecciones autonómicas iban diferenciadas de las municipales, el que dirigía la campaña no era candidato número uno. Parece lógico y razonable que quien tenga que pelear el voto a voto en la provincia de Zamora sea Leticia García e Isabel Blanco tiene que pelear el voto a voto, no solo en la provincia de Zamora, sino también en toda la comunidad autónoma», concluyó. Mañueco también insistió en que en caso de que su formación política no consiguiera la mayoría para gobernar en solidario y tuviera que hacerlo en coalición, exigirá que el pacto «dure cuatro años», ya que «no se puede dejar tirada» a la ciudadanía de la Comunidad autónoma.

Ante esos posibles pactos, el presidente del PPCyL hizo hincapié en que habría unas «condiciones» concretas. «En primer lugar, tenemos que hablar de aquí. Estamos hablando de Castilla y León y, en términos deportivos, el partido se juega aquí. No se juega en otro lugar ni desde otro lugar. No se trata de repartirnos los dos sillones, sino de construir entre todos un proyecto de futuro que sea capaz de responder a los problemas de las personas de nuestra tierra. Creo que es crucial», aseguró. «Y que hablemos desde las competencias de Castilla y León. Exigiré responsabilidad a todas las formaciones políticas, porque las variables pueden ser múltiples. El pacto tiene que durar cuatro años. No se puede dejar el trabajo a mitad. No se puede dejar tirada a la gente de Castilla y León. Eso no lo vamos a consentir», sentenció el presidente de la comunidad.