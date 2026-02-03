Un tren de media distancia arrolla a un camión que hacía trabajos en un paso a nivel

Último accidente de tren en el que un vehículo fue arrollado en un paso a nivel sin barrera próximo a la localidad zamorana de Toro.dl

Un tren de pasajeros chocó contra un camión en un paso a nivel en Pozaldez (Valladolid) sin que se produjeran daños personales, según trasladó hoy el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León. El accidente se produjo a las 9.59 horas en el paso a nivel 225+066 entre Pozaldez y Valdestillas. Se trata de un tren que circulaba entre Puebla y Valladolid.

Fuentes de Renfe explicaron a Ical que el tren afectado es el media distancia de las 7.08 horas, que cubría el trayecto Puebla y Valladolid, y el suceso fue un “arrollamiento muy leve” en un paso a nivel entre Pozaldez y Valdestillas, donde tocó la parte trasera del camión. Un vehículo que estaba haciendo trabajos en el paso a nivel y que al parecer estaba mal estacionado.

Incidieron en que no hubo daños personales, ni en la vía, y el tren prosiguió su marcha hasta quedar estacionado en Valdestillas, desde donde los viajeros afectados serán trasladados a Valladolid, previsiblemente en autobús.

El 112 avisó al Centro Coordinador de Emergencias que coordinó el incidente con los bomberos de Diputación de Valladolid, que envió dos dotaciones al lugar, a Guardia Civil Cos, y a Emergencias sanitarias-Sacyl que envía una unidad medicalizada de emergencias (UME). En el momento del siniestro se trasladó que el camión se encontraba fuera de la vía y su conductor no tenía daños.