Mañueco anuncia ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha que mejorarán la seguridad y la autonomía de 20.000 personas mayores

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado hoy en Ponferrada una nueva ayuda para cambiar las bañeras por platos de ducha, una medida dirigida a mejorar la seguridad, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores y con dificultades de movilidad.

Fernández Mañueco ha realizado este anuncio durante su visita a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Bierzo (AFA Bierzo), donde ha señalado que esta iniciativa permitirá ayudar a unas 20.000 personas al año en Castilla y León a adaptar sus viviendas y reducir el riesgo de caídas.

El presidente del PP de Castilla y León ha subrayado que muchas personas mayores o con problemas de movilidad sienten miedo al entrar en la bañera por el riesgo de resbalones, caídas y golpes, una preocupación muy presente en miles de familias. “Con esta medida queremos que tengan la vida más fácil, más autonomía, más seguridad ante el riesgo de caídas y que puedan vivir más tiempo y con más comodidad en su casa”, ha afirmado.

Esta propuesta se enmarca en el proyecto del Partido Popular para reforzar la atención a la dependencia en Castilla y León, con un incremento del 13% de las partidas destinadas a este ámbito, con el objetivo de superar por primera vez los 1.000 millones de euros. Este esfuerzo permitirá ampliar y mejorar la calidad de servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención en centros especializados o el apoyo a las familias con personas dependientes.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado que Castilla y León cuenta con los mejores Servicios Sociales y la mejor Atención a la Dependencia de España, con un sistema eficaz que ofrece atención en el domicilio con programas especializados o en centros y residencias adaptadas al entorno familiar. Un modelo que incluye también a las personas con Grado I de dependencia, algo especialmente importante para frenar el Alzheimer desde sus estadios iniciales.

En este contexto, ha mostrado su orgullo por la colaboración con las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, y en especial con AFA Bierzo, a las que se apoya con recursos, financiación de obras de mejora y equipamiento en los centros, así como con el reparto de tabletas y pantallas digitales interactivas para facilitar actividades terapéuticas.

Mañueco ha denunciado que el Gobierno de Sánchez no cumple con su parte de financiar el 50% del sistema de atención a la dependencia en Castilla y León y ha advertido de que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el PSOE, negociado únicamente con sus socios separatistas, margina a nuestra Comunidad y pone en riesgo los servicios públicos, el apoyo al Tercer Sector y a asociaciones sociales como las de Alzheimer.

Bonificación de los peajes de la AP-71 y AP-66

Además de estas iniciativas en el ámbito social, Fernández Mañueco ha señalado otras medidas propuestas por el Partido Popular de Castilla y León como la bonificación de los peajes de la AP-71, León-Astorga, y de la AP-66, León-Asturias, igual que se hará con los trayectos entre Ávila y Segovia con Madrid por la AP-6, la AP-51 y la AP-61.

En la AP-71, se bonificarán a conductores recurrentes empadronados en Castilla y León con un mínimo del 60% del precio del peaje, según el número de viajes, y en la AP-66 se ampliará la bonificación que ya existe. Estas medidas supondrán una ayuda importante para facilitar la movilidad y el ahorro de los trabajadores, las familias y los autónomos que utilizan estas autopistas con frecuencia, especialmente en el Bierzo y en el conjunto de la provincia de León.

Fernández Mañueco ha recordado que todas estas medidas estaban recogidas en el proyecto de Presupuestos para 2026, que fue bloqueado por PSOE y Vox en Castilla y León, perjudicando a las personas mayores, dependientes y a las familias de esta tierra: “El futuro del Bierzo y de Castilla y León no puede quedarse colgando de la pinza PSOE-Vox” ha afirmado, defendiendo un proyecto basado en la serenidad, la responsabilidad y las certezas. “Lo nuestro es cumplir con el Bierzo y con CyL, porque somos más de hechos que de ruido”.