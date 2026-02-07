Mañueco pedirá al Gobierno que declare zona gravemente afectada por emergencias los lugares inundados

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que solicitará al Gobierno de España que declare los lugares de la Comunidad afectados por las inundaciones como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil. Además, aprovechó para pedir a la población la "máxima precaución" y “prevención” y que sigan las indicaciones de la Agencia de Protección Civil, el 1-1-2 o cualquier otro organismo oficial.

Fernández Mañueco se refirió al “tren de borrascas” que azota estos días a Castilla y León minutos antes de participar en un acto político como candidato del PP a la Presidencia de la Junta en Salamanca. Aunque apuntó que las consecuencias de los temporales está siendo mayor en otras comunidades, explicó las medidas adoptadas por la Junta.

De nuevo, el jefe del Ejecutivo autonómico explicó que la Junta tiene ya constituido el Centro de Coordinación de Emergencias, en el 1-1-2. En segundo lugar, apuntó que se han decretado los planes de inundaciones en las nueve provincias de Castilla y León y añadió que todos los servicios de las delegaciones territoriales están “en situación de coordinación y de alerta” por precaución y por prevención.

Asimismo, Fernández Mañueco destacó la “máxima coordinación” y “colaboración” con el Gobierno de España en este sentido, así como el “contacto permanente” con el resto de instituciones y, muy especialmente, con los ayuntamientos de los municipios más afectados de la Comunidad. “Ya habrá tiempo de ver qué es lo que se puede mejorar de cara al futuro”, dijo.

Finalmente, Fernández Mañueco señaló que el suelo está “al límite de absorción de agua” y que las previsiones meteorológicas indican que va a seguir “lloviendo”. “No sabemos la intensidad y no sabemos la respuesta ni de los ríos, arroyos, riachuelos o los cauces por donde habitualmente no pasa el agua y que ahora los vemos absolutamente inundados”, dijo. Por eso, insistió en pedir la “máxima precaución” por parte de todas las personas y recomendó subir a lugares elevados y llamar al 1-1-2 ante cualquier riesgo o duda.