El acelerón de la economía de CyL

La Red de Modelización Regional Integrada Hispalink actualizó sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en Castilla y León y vaticina una aceleración de hasta el 2,5 por ciento en 2026 y el 2,2 por ciento en 2027, lo que mejora notablemente las perspectivas que este instituto de predicción realizó para la Comunidad en su último análisis, en el mes de junio pasado, en el que estimó un 1,8 por ciento para el año que acaba de comenzar, es decir, una diferencia de siete décimas más que medio año atrás. Para 2025, planteó un avance del tres por ciento, casi un punto más (2,1 por ciento) que su pronóstico anterior.

La red universitaria de investigación económica sitúa a la Comunidad como la segunda más dinámica en 2026 y 2027, gracias principalmente al impulso ejercido por la industria y la construcción.

Así, el 2,5 por ciento previsto para este año se encuentra dos décimas por encima de la media nacional, que es del 2,3 por ciento. Además, Castilla y León solo se sitúa por debajo de Islas Baleares, que alcanza el 2,6 por ciento, influenciada por el importante peso del turismo, e iguala a Madrid y Murcia. Los peores comportamientos de la economía para este año, según Hispalink, se generarán en Asturias (1,7 por ciento) y Castilla-La Mancha (1,8).

Hispalink explica que las revisiones al alza desde junio pasado se explican, por un lado, por la publicación de los últimos datos de la Contabilidad Nacional, que han elevado la estimación del ritmo de actividad de los trimestres recientes; y, por otro, por la «fortaleza del consumo privado», que ha superado las expectativas, junto con una «valoración más favorable del sector exterior, gracias al avance significativo de las exportaciones de servicios no turísticos». De este modo, se confirma, igual que hace seis meses, un impulso que proviene de la demanda interna (consumo e inversión) y de unas exportaciones de servicios «resilientes, mientras que la contribución exterior neta de bienes seguiría contenida».

De hecho, Castilla y León es la autonomía con la mayor diferencia en la revisión de las predicciones mayor anual del PIB. En este sentido, las siete décimas que existen entre la predicción de junio de 2025 y enero de 2026 sobre el crecimiento de la Comunidad para este año encabeza esta tasa. Le sigue Extremadura, donde Hispalink vaticina un crecimiento del dos por ciento, seis décimas más que hace un semestre; y Asturias, con un 2,1 por ciento, cuatro décimas más. El resto de territorios del país registran revisiones, todas al alza, que oscilan entre una y tres décimas, si bien se mantienen las mismas en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Por sectores, esta importante mejoría que plantea el instituto de predicción se sustenta en un incremento del 4,4 por ciento en la industria y un 3,9 por ciento en la construcción para 2026. Más moderados son los crecimientos de los servicios, del dos por ciento, y la agricultura, del 0,5. En España, el informe determina un avance del 4,1 por ciento en la construcción para este año, del 2,8 para la industria y del 2,1 para los servicios. Sin embargo, pronostica un estancamiento del sector primario (0,0).

Menor repunte en 2027

En cuanto a 2027, se trata de las primeras predicciones que elabora la red de equipos de investigación de las 15 universidades (entre las que se encuentra Valladolid). En este caso, pronostica para Castilla y León un aumento del 2,2 por ciento, una décima más que la media nacional. Con esta evolución, será de nuevo la segunda más dinámica, solo por detrás de Madrid y Murcia, ambas con el 2,3 por ciento, e igual que el archipiélago balear. Las que menos crecerán son Asturias (1,7 por ciento), País Vasco (1,8) y La Rioja, Cataluña y Navarra (1,9 por ciento).

En Castilla y León, de nuevo será la industria, con un 3,9 por ciento, la que tire de la economía autonómica. Servicios, con el dos por ciento, y construcción, con el 1,9, se comportarán de forma similar el próximo año, según Hispalink, que cierra su vaticinio con una contracción en la economía agraria, sector que bajará un 0,8 por ciento. Los datos difieren con los que muestra España, donde serán la construcción y la agricultura, precisamente, los sectores más dinámicas, con el 3,2 y 3,1 por ciento, respectivamente. Industria se elevará en 2027 un 2,5 por ciento y, seis décimas menos (1,9), lo harán los servicios.

El agotamiento del turismo

Hispalink justifica que el dinamismo turístico continúa beneficiando a determinadas regiones, especialmente archipiélagos y arco mediterráneo, por las “dificultades” que afrontan otros destinos “acuciados por tensiones y conflictos geopolíticos”. “No obstante, comienzan a apreciarse señales de cierto agotamiento de determinados factores que sustentaron la fase reciente del auge turístico. La inflación contenida pero persistente, la incertidumbre geopolítica y la mayor competencia de destinos emergentes generan una actitud más prudente entre los consumidores europeos”, determina el informe del instituto de predicción.

Asimismo, la industria automotriz y de bienes intermedios explica parte del menor dinamismo observado en varias comunidades del norte de España. Aun así, se prevé una “mejora progresiva conforme repunte la demanda europea y avance la inversión, especialmente en vivienda e industria vinculada a la defensa”.

Entorno nacional

El análisis sostiene que España ha consolidado un perfil de crecimiento basado, principalmente, en la demanda interna, “sostén que continuará en 2026”. El consumo privado “continúa respaldado por la creación de empleo, la mejora de las rentas reales y la entrada neta de inmigración, factores que impulsan tanto el gasto como la oferta laboral”. Igualmente, las proyecciones europeas señalan que el consumo seguirá como “el principal motor del PIB español” y remarca que la inversión se ha visto favorecida por la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y por unas condiciones financieras “más favorables tras el giro de política monetaria del BCE”. Además, el dinamismo del sector servicios, especialmente del turismo, “continúa situando a España como el segundo país más visitado del mundo según la Organización Mundial del Turismo (OMT)”.

En definitiva, apunta Hispalink, la “combinación” de un mercado laboral “dinámico”, un sector servicios “robusto”, la “persistencia de un consumo fuerte y el impulso de los fondos europeos permiten anticipar que la economía española se mantendrá entre las más expansivas de la UE en 2026”. De este modo, la economía española inicia el año con una “inercia de crecimiento favorable y sólido, aunque acompañado de ciertas vulnerabilidades que exigen un seguimiento, como son la evolución de los precios energéticos, las tensiones comerciales, la desaceleración europea o la necesidad de ejecutar plenamente los fondos de recuperación”.

Finalmente, como resultado de la agregación de las predicciones regionales de Hispalink, las perspectivas de la economía española se traducen en crecimientos del PIB del 2,9 por ciento en 2025, una revisión al alza respecto a la previsión realizada hace seis meses, y del orden del 2,3 en 2026, con un avance moderado del 2,1 por ciento en 2027. Este patrón de crecimiento ha permitido que España “continúe superando holgadamente la media de la zona euro”, cuyo avance previsto para 2026 se sitúa en torno al 1,2-1,4 por ciento.