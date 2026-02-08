CyL la siguiente en la diana de Vox: Mañueco ofrece «centralidad»

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en el acto de presentación de la candidatura del PP de Salamanca a las Cortes.David Arranz

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ofreció ayer “centralidad”, pero también “firmeza” y “valentía” para defender a Castilla y León de quienes quieren “ofenderla”, frente a la “crispación”, el “enfrentamiento” y la “polarización”. “Nada ni nadie nos va a distraer a lo largo de estas semanas de precampaña y campaña electoral de nuestro camino", dijo como declaración de intenciones ante las elecciones del 15 de marzo, que insistió “se juegan aquí”.

En el acto de presentación de la lista del PP de Salamanca a las Cortes, que encabeza por tercera vez como candidato a la Junta, Fernández Mañueco aseguró que su partido se tiene que centrar en los problemas reales y cotidianos de los ciudadanos para ofrecerles también un futuro desde la “buena gestión” y la “estabilidad”. “Tenemos las ideas claras y tenemos el rumbo fijo para llegar a un objetivo, que es la victoria", sentenció.

En su alocución ante un grupo de dirigentes del PP de Salamanca, el candidato pidió a su equipo “trabajo, trabajo y trabajo”, convencido de que “el triunfo no llega caído del cielo”. "Hay que ganarlo. No viene solo, exige moverse, trabajar duro y estar siempre al lado de la gente”, afirmó, ya que defendió que el PP es “la mejor opción política” para Salamanca y para el conjunto de la Comunidad.

Durante su intervención, el líder de los populares defendió la estabilidad institucional y la “buena política”, la que se ejerce desde los gobiernos y no desde las redes sociales, “dando la cara”. “Lo fácil es el ruido, el insulto y el enfrentamiento", dijo para volver a insistir en que el PP debe ofrecer a la ciudadanía lo que demanda: “serenidad”, “responsabilidad” y “certeza”. De esta forma, invitó a defender sin cortarse, que lo suyo es “cumplir”, frente al “bloqueo"

Mañueco destacó especialmente el papel de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en la provincia de Salamanca, a los que definió como “el mejor aval” del proyecto popular ante los ciudadanos. “La gestión que realizan nuestras alcaldesas y alcaldes en cada uno de los ayuntamientos de esta provincia. Sin duda, es nuestro mejor aval y el mejor aval de todos, es el alcalde de la capital de la ciudad de Salamanca”, señaló, al tiempo que puso en valor la fortaleza del partido en el ámbito municipal.

El candidato a la Presidencia de la Junta se refirió también a la candidatura salmantina a las Cortes, renovada en un 60 por ciento, como un ejemplo de equilibrio entre experiencia y juventud, así como de representación territorial. "Es un gran equipo de hombres y de mujeres que tienen la mejor actitud. Frente a otras formas de entender la política, aquí en nuestra tierra”, aseguró, insistiendo en que se trata de un proyecto “coral”, “sin personalismos” y construido “desde Salamanca y para Salamanca”.

Primeras medidas

En clave programática, Fernández Mañueco recordó el balance de gestión del Ejecutivo autonómico y avanzó que las medidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que no pudo salir adelante por el rechazo de PSOE y Vox, formarán parte del programa electoral del PP. Según afirmó, esas iniciativas serán “las primeras en ponerse en marcha” si los populares revalidan el Gobierno de Castilla y León tras los comicios.

“El Partido Popular tiene un proyecto claro para Castilla y León, con ambición, con estabilidad y con futuro”, concluyó Mañueco, quien insistió en que el objetivo es seguir avanzando en empleo, servicios públicos, apoyo al medio rural y cohesión territorial, “pensando siempre en las personas”.

El acto contó con la intervención del alcalde de Salamanca y presidente del PP provincial, Carlos García Carbayo, y reunió a cargos orgánicos, representantes institucionales, militantes y simpatizantes del partido, en lo que supuso el inicio de la precampaña autonómica del Partido Popular en la provincia.