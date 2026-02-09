Abascal despeja la incógnita del cartel electoral de Vox para el 15M

Publicado por Ical / Europa Press Redacción Creado: Actualizado:

Vox presentará hoy en Ávila de forma oficial a sus candidatos en las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León en el que será su primer gran acto de la precampaña. El presidente del partido, Santiago Abascal, será el encargado de ‘bendecir’ este lunes las listas, que han pasado por los órganos nacionales, en la que será la última jornada para registrarlas ante las juntas electorales.

El tercer partido con más representación de la Comunidad apura los plazos para dar a conocer a los candidatos en Castilla y León, ya que ha esperado a que se celebrasen las elecciones de este domingo en Aragón, donde las encuestas anticipan un crecimiento y un buen resultado, tras el logrado en diciembre en Extremadura, donde continúan las negociaciones para formar gobierno.

Aunque Vox no ha informado sobre la configuración de las listas, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ‘número uno’ por León hace cuatro años, parece perfilarse como el candidato a la Presidencia de la Junta, cargo en el que de confirmarse su designación sucederá al exvicepresidente Juan García-Gallardo, que hace un año dejó sus cargos en el partido.

Las dudas se despejarán, previsiblemente, antes de que comience a partir de las 18.30 horas el acto político previsto en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila. Precisamente, el partido acaba de sufrir en esta provincia una crisis interna al dimitir cuatro miembros de la comisión gestora por diferencias sobre la composición de la candidatura a las Cortes, que en 2022 lideró el actual procurador José Antonio Palomo.

El jueves, Carlos Pollán comenzó a ejercer de candidato en las redes sociales al responder al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien lleva unos días denunciando la «pinza» de Vox y el PSOE en la Comunidad. Ayer también publicó un mensaje de condolencia por la muerte del conductor de una máquina quitanieves en Ávila y otros comentarios sobre las presas de los pantanos o la evolución de la pobreza.

El nuevo candidato de Vox asumirá el reto de liderar las listas del tercer partido de la Comunidad que en las pasadas elecciones obtuvo 13 procuradores y 214.668 votos, lo que supuso un apoyo medio del 17,64 por ciento. En aquellos comicios lograron representación en ocho de las nueve provincias, ya que no obtuvieron ningún parlamentario por Soria.

Carlos Pollán fue el cabeza de lista a las Cortes por León en las elecciones de 2022, cuando su partido logró 34.789 votos y dos procuradores, lo que supuso un respaldo electoral del 15,39 por ciento y ser la cuarta fuerza política en esa circunscripción, por detrás de PSOE, PP y UPL.

Jaleo con Rufián

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha cargado contra el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por anunciar una gira desde un «pretendido estrellato progresista» el día antes de las elecciones de Aragón y a pocas semanas de las de Castilla y León, lo que supone una «falta de consideración» hacia la izquierda que lucha en territorios «muy difíciles».

"Dispuesto a debatir con todo el mundo, pero con respeto", ha expresado el coordinador autonómico de la formación 'morada' a través de un mensaje en la red social 'X'.

Rufián mantendrá el próximo 18 de febrero un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado. Un evento que será el inicio de una gira de encuentros que quiere mantener el republicano con otros referentes de la izquierda más allá del PSOE. El propio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en el parlamento autonómico, ha publicado en la red social 'X' un cartel informativo de la charla que mantendrá con Rufián, que será abierta al público en el Teatro Galileo Galilei de la capital y conducida por la analista política Sarah Santaolalla. «No es un acto más. Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda".