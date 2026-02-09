Castilla y León toma ahora el relevo en la cita con las urnas

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

Castilla y León toma a partir de ahora el relevo de Aragón con una cita electoral que se celebrará en cinco semanas, el 15 de marzo. Un total de 2.097.768 castellanos y leoneses, de los que 180.222 residen en el extranjero, están convocados a las duodécimas elecciones a las Cortes en las que se elegirán a 82 procuradores, uno más que en esta pasada legislatura.

El censo del 15M crece en 3.145 votantes respecto a las anterior cita con las urnas del 13 de febrero de 2022, lo que supone un 0,2 por ciento más. Esta evolución responde a un incremento del censo en el extranjero de 20.043 y una reducción de 16.898 en el de residentes en la Comunidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En esta cita, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, aspira a la victoria para volver a presidir la Comunidad en sus terceras elecciones como aspirante. En cambio, el socialista Carlos Martínez, alcalde de Soria, buscará el cambio político en Castilla y León, tras 39 años de ejecutivos «populares». Vox, tercera fuerza que formó gobierno con el PP hace cuatro años, todavía no tiene candidato, pero hoy los presentará en Ávila.

La alcaldesa de la localidad leonesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, se estrenará como cabeza de lista de UPL por León a las Cortes, mientras repetirán, por un lado, Ángel Ceña al frente de la lista de Soria YA, y Pedro Pascual, la de Por Ávila. Además, en estas elecciones se han postulado seis coaliciones. De ellas, dos son de ámbito autonómico ya que concurrirán por las nueve provincias. Se trata, por un lado, de Podemos y Alianza Verde (Podemos-AV), y, por otro, de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo (IU-MS-VQ). A ellas se unen cuatro más: Unión Municipalista y España Vaciada, bajo la denominación Municipalistas-España Vaciada, en Valladolid; Ahora Decide y España Vaciada en Zamora; Decide Burgos de Carolina Blasco, exconcejal del PP, y Nueve Castilla y León, y Vía Burgalesa y Vecinos por Belorado, en Burgos.

Hoy se cierra el plazo de presentación de candidaturas a unas elecciones que serán las segundas que la Comunidad afronta en solitario, sin los comicios municipales y durante el invierno. Esta cita, además, tendrá lugar cuatro años y un mes después de la última convocatoria, tras agotarse la XI legislatura. De esta forma, los electores de CyL deberán acudir de nuevo a las urnas tras hacerlo por última vez el 9 de junio de 2024 para elegir a los representantes españoles en el Parlamento Europeo.

Evolución del voto

Entonces, el Partido Popular arrasó en las nueve provincias y logró el 44,5 por ciento de los votos en la Comunidad, 472.175. El PSOE fue la segunda opción política, con un respaldo del 30,4 por y 322.504 apoyos y Vox quedó como tercera fuerza, con el 10,5 por ciento de los votos (111.412). Además, la Agrupación de Electores «Se acabó la Fiesta», del ‘influencer’ Alvise Pérez, superó el cuatro por ciento de los apoyos —42.798 sufragios-, mientras Sumar y Podemos se quedaron con el 2,9 y el 2,3 por ciento, respectivamente.

Más matizado fue el resultado de las autonómicas de febrero de 2022. Hace cuatro años, los castellanos y leoneses dieron la victoria de nuevo al Partido Popular, con un 31,4 por ciento de los votos y 31 procuradores, mientras el PSOE logró el 30,02 por ciento de los sufragios y 28 parlamentarios. Vox, en cambio, como tercera fuerza, recibió un 17,64 por ciento de los apoyos —214.668— y 13 procuradores. Ciudadanos, con el 4,5 por ciento, logró un representante. Además, tres partidos provinciales lograron representación parlamentaria hace cuatro años. UPL y Soria YA consiguieron tres parlamentarios cada uno tras sumar 52.098 y 19.385 apoyos en toda la Comunidad. También, Por Ávila, con 13.875 votos, mantuvo su acta.