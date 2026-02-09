RTVE propone un cara a cara PP-PSOE en las elecciones de CyL y organizará el primer debate electoral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dentro de su apuesta por una información independiente y plural y dada la relevancia de las elecciones que se celebrarán en Castilla y León el 15 de marzo, RTVE ha propuesto la celebración de un ‘cara a cara’ entre los candidatos de los dos grupos con mayor representación en las Cortes de Castilla y León: Alfonso Fernández Mañueco, del PP, y Carlos Martínez, del PSOE. Además, celebrará un debate entre todos los números 1 de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurran a los comicios, según ha acordado hoy la Comisión de Debates Electorales de Castilla y León.

Presentado por el periodista Xabier Fortes, el debate se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Castilla y León y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, Rtve.es y la plataforma RTVE Play. La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

En la carta de invitación remitida el pasado viernes a los partidos por el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, RTVE se compromete a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía.

Audiencias anteriores debates en RTVE

RTVE ha celebrado debates electorales en todos los recientes comicios autonómicos con excelentes resultados de audiencia. En Aragón, el debate a ocho celebrado el pasado 29 de enero en directo en horario de máxima audiencia lideró en la región con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el 26 de enero el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. En Extremadura, el debate electoral a ocho celebrado el pasado 18 de diciembre logró en la región un 17,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.