Mañueco, Martínez y Pollán se medirán en dos debates para el 15-M, en los que podría estar la UPL

La Comisión de Debates Electorales de Castilla y León ha acordado ayer que los dos previstos por la normativa autonómica se celebrarán los dos martes de la campaña electoral: el 3 de marzo en Radio Televisión Española y el 10 de marzo en la cadena privada Castilla y León Televisión, aún con la duda de si participarán tres o cuatro candidatos, lo que determinará la Junta Electoral.

A falta de que previsiblemente el jueves 12 de febrero sea la Junta Electoral la que dirima si los representantes de UPL y Soria Ya pueden participar, estarán en los debates el actual presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco (el único que tiene experiencia porque ya participó en 2022), el candidato socialista Carlos Martínez y el de Vox, Carlos Pollán. La duda legal está en determinar si, tal y como establece la normativa autonómica, los leonesistas y sorianistas tienen o no grupo parlamentario propio, el que compartieron en la legislatura que acaba de terminar, algo que dan por hecho, por lo que se repartirán su intervención en los debates, con uno para Alicia Gallego (UPL) y otro para Ángel Ceña (Soria Ya).

Con una duración aproximada de 90 minutos, entre los bloques temáticos propuestos por la Comisión figuran referencias al medio ambiente, los servicios públicos y las políticas sociales, la regeneración democrática, economía y fiscalidad, financiación autonómica, infraestructura y vivienda, reto demográfico y pactos postelectorales. Todos ellos podrán contar con la presencia de hasta tres asesores, con dispositivos electrónicos pero sin conexión a internet, en los lugares elegidos por las cadenas, que ya han adelantado quiénes presentarán los espacios de debate: Xabier Fortes en el caso de RTVE y Antonio Renedo y María Núñez en el caso de Castilla y León Televisión.

En el caso de la cadena pública, ha anunciado ya que el debate está programado para las diez menos cuarto de la noche y será emitido por La 1 en Castilla y León y el Canal 24h para toda España, además de las emisoras de Radio Nacional de España, mientras que en el caso de Castilla y León Televisión la emisión se adelantará a las nueve de la noche.

Después de hora y media de discusión, la decisión de que los debates se celebrarán los martes de la campaña electoral, es decir, el 3 y el 10 de marzo salió adelante con el apoyo de 23 de los 32 votos de los participantes en la comisión, mientras que el planteamiento de que se celebrasen los jueves consiguió cuatro apoyos. Seis miembros se abstuvieron. Asimismo, la propuesta de que RTVE abriera el ciclo de debates y lo cerrara CyLTV salió adelante con 22 votos a favor. Cuatro integrantes apoyaron el orden contrario y se registraron siete abstenciones.

La comisión estuvo compuesta por representantes de 32 medios de comunicación de Castilla y León y un representante del Colegio de Periodistas de acuerdo con la orden de la Consejería de Presidencia que desarrolla lo establecido en la ley del Alto Cargo que establece la obligatoriedad de celebrar dos debates electorales y de asistir a ellos por parte de los candidatos. La orden establece, entre las competencias de la Comisión, el lugar de la celebración de los debates, la determinación de las fechas, la fijación de bloques temáticos a abordar, el orden de participación, las atribuciones a las personas encargadas de la moderación de los debates, los apoyos de los que podrán valerse los candidatos de los partidos políticos, el tiempo de duración de las intervenciones, la posibilidad de réplicas entre los aspirantes y la facultad de formular preguntas de los candidatos a sus oponentes.