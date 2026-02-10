Abascal aprieta al PP para llegar a acuerdos bajo la sombra de las repeticiones electorales

Publicado por Álvaro Soto / Ical Ávila Creado: Actualizado:

Las urnas dieron ayer a Vox la llave de la gobernabilidad en Aragón, igual que el 21 de diciembre en Extremadura, y el partido de Santiago Abascal quiere llegar a un acuerdo lo antes posible con el PP para la investidura en ambas comunidades y evitar de esta forma una repetición electoral que no descartan, pero que consideran «un enorme error». Pero el reloj sigue corriendo y por ahora, y más tras los resultados de este domingo, el pacto entre ambos partidos todavía parece muy lejano.

«Llegaremos a acuerdos con el PP en función de nuestra representación, pero sobre todo, si tenemos la seguridad de que va a haber un cambio político», aseguró ayer Abascal en Ávila, donde presentó a los candidatos de su partido en Castilla y León. «El PP tiene distintas opciones: puede pactar con Vox o puede pactar con el PSOE. Pero ya hemos escuchado en muchas ocasiones a Feijóo decir que quiere gobernar sin nosotros», agregó.

Abascal, respondió al candidato ‘popular’ a revalidar la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que la única pinza ideológica o tenaza es la del PP y del PSOE, que pactan políticas en Bruselas a las que su formación se opone y que “provocaron la salida de los gobierno autonómicos”. El líder de Vox mostró su anhelo de ganar las elecciones en Castilla y León y mejorar los resultados, aunque reconoció que será “muy difícil”.

Abascal, que participó hoy en la presentación de los candidatos a las Cortes en Ávila, consideró que la pérdida de escaños del PP en Aragón se debe a que el PP de Feijoó “no aprende y está obcecado", y criticó que adelantara las Elecciones tanto en esta Comunidad como en Extremadura ocasionando un gasto que pagan los ciudadanos, que han hablado y han dicho que las políticas de Vox “deben importar”, como recoge Ical.

En su opinión, el PP convocó estos dos procesos electorales para “deshacerse de Vox”, y los ciudadanos han respondido que “quieren el doble de Vox”. “En Aragón continúa una nueva época política que está por encima de la ideología y que es la ola del sentido común. Digo que es obcecación del Partido Popular porque este no es un empeño nuevo. Ya se produjo durante el año 2023 en las Elecciones Autonómicas el mensaje permanente de Feijóo fue el de que quería gobernar sin Vox”, indicó.

En este sentido, Abascal recordó que el líder del PP estuvo “más preocupado de decir que no iba a gobernar con Vox” y de ofrecer pactos a Pedro Sánchez, y llegó a pedir, incluso, el voto de Podemos para que “Vox no pintase”.

Asimismo, señaló que “curiosa pinza hace Vox y el PSOE” cuando en TVE ponen en pantalla al líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, junto con una imagen de Hitler realizando una comparación, y lamentó que el PSOE diga cosas terribles de su partido.

“Es el PP el que pacta con el PSOE en Bruselas todas las políticas migratorias, las de género y las verdes que arruinan al campo y a la industria”, justificó para reseñar que a lo largo de la Democracia PSOE y PP se han repartido las instituciones y en sitios como Ceuta, donde gobiernan en coalición, han acordado la imposición del menú halal a los niños españoles.

En este sentido, reiteró que el PP sigue “muy equivocado”, y aseguró que los ciudadanos no quieren ir oír de pactos sino de cosas concretas como las que plantea Vox, la “única oposición que ha llevado a los tribunales al PSOE” y el único que presentó do mociones de censura contra el Gobierno que no fueron apoyadas por el PP. “La única alianza que hay en estos momentos es la del bipartidismo que ha perdido siete escaños en Aragón y que los ha ganado Vox”, dijo.

Respecto a la petición de Feijóo que exigió a Vox “responsabilidad y que no haga de muro”, Abascal recordó que el PP ha obtenido menos escaños que los que tenía y Vox los ha duplicado, y aclaró que el PP puede formar gobierno o llegar a acuerdos con Vox y con el PSOE.

En este aspecto, Abascal advirtió que para lograr algún tipo de acuerdos deberá cambiar las políticas que acordó con el PSOE en Bruselas, por las cuales abandonaron los gobiernos autonómicos.

“Las cosas están claras y están contestadas en Extremadura, donde todavía no se ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo. Nosotros llegaremos a acuerdos, ya veremos cuál es la fórmula si por acuerdo de investidura de formar parte de los gobiernos en función de nuestra representación, si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político”, reseñó para indicar que en Extremadura no se ha alcanzado todavía ningún acuerdo y mostrar su anhelo para que en Aragón reflexionen y sea más fácil llegar a algún tipo de alianza.

Para alcanzar un acuerdo con el PP, Vox plantea un cambio a las políticas migratorias en lo que tiene que ver con las competencias autonómicas; modificaciones en las políticas fiscales; reducción del gasto público improductivo y del número de diputados de los parlamentos autonómicos; y que las políticas ‘verdes’ sean combatidas desde las regiones.

En este último aspecto, Abascal subrayó que es necesario un compromiso de los líderes regionales del Partido Popular para combatir las políticas del “fanatismo climático” en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León, lo que implicará enfrentarse a lo pactado en Bruselas por PP y PSOE.

Abascal señaló que Vox no alcanzará ningún tipo de acuerdo con el PP sino tiene “garantías”, y le emplazó a pactar con el PSOE, con el que parece sentirse más “cómodo”. " Quizá eso responda mucho mejor a la realidad porque el Partido Popular parece que se siente más cómodo con las políticas que ha pactado con el Partido Socialista. Otra cosa es que ahora se pelea con Pedro Sánchez porque la verdad es que no pelear con Pedro Sánchez es muy difícil en estas circunstancias. En Bruselas pactan y después se pegan en España y esto no es algo que diga yo lo ha dicho hasta Felipe González que ha dicho que no comprende porque el PSOE y el PP no alcanzan acuerdos en España cuando son los que han decidido esas políticas en Bruselas”.

En Vox no quieren que los plazos de Aragón se alarguen demasiado. "El mandato de los aragoneses es acordar rápido, como se hizo en la Comunidad Valenciana", ha apremiado ayer al PP el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que cree que la posición negociadora de su partido es "flexible" tanto en Aragón como en Extremadura, que no avanza en la formación de gobierno un mes y medio después de los comicios con unas relaciones entre el PP y Vox manifiestamente mejorables.

"No sabemos si María Guardiola quiere alargar este proceso, pero por nosotros, pactaríamos mañana mismo. Queremos encontrarnos con el PP en un lugar en el que ambos estemos cómodos, pero lo que ocurre es que lo que han ofrecido hasta ahora es muy insuficiente", ha afirmado Fúster, que ha reiterado que la convocatoria de elecciones, en ambas comunidades, por no aprobar un presupuesto "o para no depender de Vox" ha sido un "error" y que por tanto, repetir elecciones sería algo más, "un enorme error", aunque ha insistido: "Nos encantan las elecciones".

El partido de Abascal reitera su intención de entrar en los gobiernos de Extremadura y de Aragón, una opción que, por lo menos públicamente, la cúpula prefiere a la posibilidad de apoyar a los Ejecutivos desde fuera. "Queremos gobernar, siempre lo hemos dicho. Este partido no se ha creado para estar ahí, el poder solo es poder si se pueden cambiar las cosas, pero eso requiere un presupuesto determinado y unas responsabilidades muy claras para aplicar las políticas que queremos aplicar. Si es solo para sillones y figurar, que se olviden", ha advertido Fúster.