Castilla y León, presente con 67 empresas en la Feria Wine París

El evento es uno de los principales encuentros internacionales del sector vitivinícola

Visitantes degustan vino en la feria Wine Paris 2026, en el recinto ferial Porte de Versailles en París, Francia.EFE

Ical

Castilla y León está presente con 67 empresas en la Feria Wine París, uno de los principales encuentros internacionales del sector vitivinícola. El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, visitó hoy la feria, en concreto, las 48 participan este año bajo el pabellón agrupado organizado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y las 19 que lo hacen individualmente o con otros organismos. En esta edición se registra el mayor número de empresas de la Comunidad asistentes a este certamen.

Wine París 2026, que se celebra del 9 al 11 de febrero, constituye uno de los principales eventos internacionales del sector del vino y las bebidas espirituosas, con más de 6.000 expositores procedentes de 60 países y alrededor de 60.000 visitantes profesionales previstos. Esta edición destaca por el aumento de la presencia internacional, la apuesta por productos sin alcohol, destilados e innovación, incluyendo catas, conferencias y un fuerte enfoque en el networking.

Las bodegas de Castilla y León tienen la mayor representación española bajo participación institucional en Wine París.

