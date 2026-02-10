Castilla y León, presente con 67 empresas en la Feria Wine París

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León está presente con 67 empresas en la Feria Wine París, uno de los principales encuentros internacionales del sector vitivinícola. El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, visitó hoy la feria, en concreto, las 48 participan este año bajo el pabellón agrupado organizado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y las 19 que lo hacen individualmente o con otros organismos. En esta edición se registra el mayor número de empresas de la Comunidad asistentes a este certamen.

Wine París 2026, que se celebra del 9 al 11 de febrero, constituye uno de los principales eventos internacionales del sector del vino y las bebidas espirituosas, con más de 6.000 expositores procedentes de 60 países y alrededor de 60.000 visitantes profesionales previstos. Esta edición destaca por el aumento de la presencia internacional, la apuesta por productos sin alcohol, destilados e innovación, incluyendo catas, conferencias y un fuerte enfoque en el networking.

Las bodegas de Castilla y León tienen la mayor representación española bajo participación institucional en Wine París.