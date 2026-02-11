Al menos siete trenes de Renfe cancelados en la línea Madrid-Segovia-Valladolid

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Valladolid ha asegurado este miércoles que han tenido constancia, a través de testimonios de los propios afectados, de al menos tres trenes de alta velocidad cancelados entre Valladolid y Madrid y cuatro en el sentido inverso.

La situación, que deja "cientos" de afectados entre los usuarios habituales y esporádicos de esta línea de alta velocidad, y también de otras en toda la red ferroviaria, se achaca según fuentes de Renfe consultadas por Europa Press, al mantenimiento de la huelga por parte de tres sindicatos "minoritarios" --SFF-CGT, SF y Alferro--, ya que este martes se alcanzó un acuerdo para la desconvocatoria por parte de UGT, CCOO y SEMAF.

El operador ferroviario cifra el seguimiento de la huelga de los sindicatos ferroviarios, que sólo mantienen los "minoritarios" ha tenido un seguimiento del 1,9 por ciento, pero aun así han continuado las cancelaciones y retrasos en toda la red.

En el caso de la línea de alta velocidad entre Madrid, Segovia y Valladolid, el presidente de la Asociación de Usuarios AVE, Carlos Perfecto, ha señalado a Europa Press que las cancelaciones se han producido a lo largo de toda la jornada y con poca y ninguna antelación para informar a los viajeros afectados.

Así ha sucedido con el Avant Valladolid-Madrid previsto a las 6.23 de la mañana, a cuyos en torno a 400 pasajeros se ha avisado con "10 minutos de antelación".

En este trayecto, la Asociación ha tenido constancia también de usuarios afectados por cancelaciones en un Avant previsto para las 11.30 horas, de lo que se ha informado 25 minutos antes, así como un Alvia que debería haber salido en dirección a Madrid en torno a las 14.00 horas.

En el sentido contrario, la Asociación ha hablado de otros cuatro combinaciones canceladas. Una de ellas era un Alvia entre Castellón y Palencia que salía de Chamartín a las 15.00 horas en dirección a Valladolid, pero que ha sido cancelado.

Igualmente, se han anulado una frecuencia más de alta velocidad a las 17.30, otro a las 18.51 y otro más a las 19.08. En los dos últimos casos, un viajero afectado, que se encontraba en la estación Chamartín-Clara Campoamor, ha asegurado que ha conocido las cancelaciones sucesivas en las pantallas informativas de la propia terminal.

La Asociación ha criticado la gestión por parte de Renfe con "total improvisación" y que han tildado de "despropósito". Perfecto achaca la situación a que el operador ferroviario ha estimado derogar el decreto de servicios mínimos tras el acuerdo alcanzado este martes y pese a que mantenían la convocatoria tres sindicatos "minoritarios", pero que calcula que pueden tener una representación del "20 por ciento".

Perfecto ha asumido que los trabajadores "tienen derecho" a secundar la huelga, pero le parece un "despropósito" que la "falta de previsión" por parte de Renfe haya dejado "a 400 personas tiradas" en la estación Campo Grande "a las 6 de la mañana".

En cualquier caso, el departamento de comunicación de Renfe alega que no puede confirmar que las frecuencias mencionadas se hayan cancelado.