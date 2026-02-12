15-M: más candidaturas que nunca

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

Un total de 28 partidos y coaliciones diferentes competirá en las elecciones del 15 de marzo por los 82 procuradores que compondrán las próximas Cortes de Castilla y León. En conjunto, se han presentado 131 listas en toda la Comunidad, si bien nueve candidaturas son compartidas en todas las provincias, entre ellas la de Se Acabó la Fiesta, del eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, que se estrena en estos comicios autonómicos.

Este miércoles, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y los boletines provinciales publicaron las candidaturas registradas en las juntas electorales para las duodécimas elecciones autonómicas de la Comunidad. Tras la revisión de errores y la comunicación de irregularidades, las listas se proclamarán el 16 de febrero y se volverán a publicar en el Bocyl el día 17, pero ya de forma definitiva.

Valladolid, la única circunscripción que elije 15 procuradores, es la que cuenta con la mayor oferta electoral ya que se han presentado 17 candidaturas, seguida por León, Salamanca y Zamora, donde lo han hecho 16 y Palencia, con 15. Además, Ávila y Burgos suman 14 listas cada una, frente a las 12 de Soria, provincia representada por cinco parlamentarios, y los once de Segovia, que contará con siete procuradores, uno más que en esta legislatura.

Un total de nueve partidos y coaliciones se presenta en todas las circunscripciones. Se trata del PP, el PSOE, Vox, Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo: En Común (IU-MS-VE), Podemos-Alianza Verde, Se Acabó la Fiesta (SALF), el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y Escaños en Blanco para dejar sillones vacíos.

Además, Nueve Castilla y León (NueveCyL), el partido de la expresidenta de las Cortes y exconsejera Silvia Clemente, que dejó el PP y dio el salto a Ciudadanos para posteriormente dejar la política, se presenta con su marca en siete provincias -Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora-, mientras que en Burgos lo hace en coalición con Decide Burgos bajo la denominación Decide Nueve CyL. También Ciudadanos concurre en siete circunscripciones, todas menos Palencia y Segovia.

Igualmente, Por un Mundo más Justo (Mundo+Justo) lo hace en seis provincias -todas menos Ávila, León y Soria- y el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) en cinco -Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid-. Además, tres formaciones lo hacen en otras tantas provincias. En el caso de UPL y Partido Regionalista del País Leonés (Prepal) se presentan en la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) y Falange España de las JONS en Ávila, Palencia y Valladolid.

Además, Por Ávila vuelve a presentarse en su provincia, donde cuenta con un procurador, pero también lo hace en Valladolid, como hace cuatro años, mientras el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI) lo hace por Palencia y Valladolid. También España Vaciada concurre en solitario por Palencia y Salamanca.

Otras nueve candidaturas sólo lo hacen por una provincia, como Soria YA por Soria; Vamos Palencia, por su tierra, y Coalición por el Bierzo y Proyecto Alantre, por León. Lo mismo ocurre con las listas de España Vaciada que en Valladolid lo hace con Unión Municipalista, bajo la marca ‘Municipalistas España Vaciada’, y en Zamora, con Ahora Decide, bajo la coalición ‘Ahora Decide-España Vaciada’.

Igualmente, se presenta de nuevo Vía Burgalesa, pero con un pacto con Vecinos por Belorado, como 'Vía Burgalesa Municipalista'. Además, el Partido Demócrata Social Jubilados Europeos sólo concurre a las autonómicas por Ávila y Soberanía Alimentaria Española (SAE) por Zamora.

FS

Ávila: 14

La provincia de Ávila, que cuenta con siete procuradores, suma 14 candidaturas: PSOE, PP, Falange Española de las JONS, Podemos-Alianza Verde, Por Ávila, Vox, Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo, ‘En Común’, Ciudadanos (Cs), el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), Nueve CyL, el Partido Castellanos-Tierra Comunera (PCAS-TC), Escaños en Blanco, el Partido Demócrata Social Jubilados Europeos y Se Acabó la Fiesta (SALF).

Burgos: 14

La circunscripción de Burgos, representada por once procuradores en las Cortes, suma 14 candidaturas: PSOE, PP, Podemos-Alianza Verde, Vox, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo), Vía Burgalesa Municipalista, Ciudadanos, 'En Común, PCAS-TC, Pacma, Escaños en Blanco, Decide-Nueve CyL y Se Acabó la Fiesta.

León: 16

En el caso de la provincia de León, que dispone de once procuradores en el parlamento autonómico, suma 16 candidaturas: PSOE, PP, Proyecto Alantre, UPL, Podemos-Alianza Verde, Pacma, PCAS-TC, Nueve CyL, Ciudadanos, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Coalición por el Bierzo, Escaños en Blanco, Vox, ‘En Común’, Prepal y Se Acabó la Fiesta.

Palencia: 15

La provincia de Palencia, a la que le corresponden siete procuradores, suma 15 candidaturas: PSOE, PP, España Vaciada, Falange Española de las Jons, Escaños en Blanco, ‘En Común’, Vox, Pacma, Vamos Palencia, Mundo+Justo, Partido Comunista de los Trabajadores de España, PCAS-TC, el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI), Se Acabó la Fiesta y Podemos-Alianza Verde.

Salamanca: 16

Respecto a la provincia de Salamanca, que cuenta con diez procuradores en las Cortes, suma 16 candidaturas: Nueve CyL, PP, UPL, Partido Comunista de los Trabajadores de España, España Vaciada, PSOE, Podemos-Alianza Verde, Ciudadanos, ‘En Común’, Escaños en Blanco, Prepal, PCAS-TC, Mundo+Justo, Pacma y Se Acabó la Fiesta.

Segovia: 11

En cuanto a la provincia de Segovia, que vuelve a tener siete procuradores, uno más que ahora, suma once candidaturas: PP, Mundo+Justo, PSOE, Nueve CyL, Podemos-Alianza Verde, Vox, Pacma, ‘En Común’, PCAS-TC, Escaños en Blanco y Se Acabó la Fiesta.

Soria: 12

La provincia de Soria, que cuenta con cinco procuradores, uno más que ahora, suma 12 candidaturas: PP, PSOE, Soria YA, Nueve CyL, Podemos-Alianza Verde, Vox, Ciudadanos, Escaños en Blanco, ‘En Común’, Pacma, PCAS-TC y Se Acabó la Fiesta.

Valladolid: 17

La provincia de Valladolid, que cuenta con 15 procuradores, uno más que ahora, suma 17 candidaturas: PSOE, PP, Falange Española de las Jons, Nueve CyL, Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI), Escaños en Blanco, Pacma, ‘En Común’, Vox, Por Ávila, Municipalistas-España Vaciada, el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos-Alianza Verde, Mundo+Justo, Ciudadanos, PCAS-TC y Se Acabó la Fiesta.

Zamora: 16

Finalmente, en la provincia de Zamora, que sienta a siete procuradores en Cortes, cuenta con 16 candidaturas del PSOE, PP, Ahora Decide-España Vaciada, Podemos-Alianza Verde, UPL, Pacma, ‘En Común’, Vox, Prepal, Nueve CyL, Escaños en Blanco, Ciudadanos, PCAS-TC, Mundo+Justo, Soberanía Alimentaria Española y Se Acabó la Fiesta.