Desalojados 45 usuarios de la residencia privada de Aldeamayor ante el desbordamiento del arroyo próximo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Las lluvias registradas por la borrasca 'Oriana' han provocado el desbordamiento de un arroyo próximo a la residencia privada Jireysa situada en la Urbanización Golf de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), lo que ha obligado a desalojar este centro para evitar situaciones de riesgo.

En la residencia se encontraban alojadas 45 personas, de ellas 23 con movilidad reducida. Los internos han sido recogidos por familiares o personas cercanas, con la excepción de 19 personas que presentaban movilidad reducida a las se ha trasladado a otras residencias para la tercera edad.

El alcalde del municipio, Roberto Martínez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el agua acumulada en la zona, donde confluyen varios arroyos, afecta especialmente a la residencia de mayores Jireysa, rodeada por una gran balsa de agua y donde se ha inundado el patio interior.

La Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, junto con agentes medioambientales con varias motobombas, los bomberos de la Diputación de Valladolid, voluntarios de Protección Civil de Olmedo y La Cistérniga, Guardia Civil y personal de Cruz Roja han colaborado en la evacuación de los internos de la residencia de ancianos, en un operativo bajo la dirección del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

También se ha desplazado al lugar la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, para seguir las labores de evacuación.

"La verdad es que la situación tiene mala pinta porque se ha desbordado el arroyo próximo, tenemos un metro de agua en el patio y sale también el agua por los inodoros, así que lo más seguro es evacuar porque se trata de personas vulnerables", ha apuntado la directora de la residencia, Ana Alonso.

Ya a primeras horas de la madrugada se recibían distintos avisos de propietarios de chalés ubicados en las calles Cubera y Cardiel en los que los vecinos afectados advertían de que el agua estaba anegando sus garajes, en alguno de los casos hasta alcanzar más de un metro de altura, lo que ha obligado a intervenir a los Bomberos de la Diputación para achicar dichos inmuebles, tal y como han relatado a Europa Press el edil de Centristas, Félix Antonio Calleja Bolado.

Bando municipal

Por otro lado, una bando municipal advierte a los vecinos de Aldeamayor y de Boecillo de que las infraestructuras hidráulicas situadas en el paraje conocido como El Barco de los Frailes, en el primero de ambos municipios, se encuentran anegadas por completo debido a la crecida del río Duero y han dejado de funcionar.

Ante esta situación, se avisa de que se dispone de agua almacenada tan solo para cuarenta horas, de ahí que se aconseja a los vecinos de ambos municipios realizar un uso racional del agua, evitar consumos innecesarios y que realicen acopio de agua embotellada para usos esenciales este fin de semana.