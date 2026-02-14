«Quien quiera pactar que tenga claro que las condiciones las pondremos nosotros»

Publicado por ICAL Salamanca Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lanzó ayer un mensaje a aquellas formaciones que «quieran pactar» con los «populares, a los que aclaró que «deben saber qué somos, qué representamos y a quiénes». «Que lo tengan claro desde el principio, porque cuando ganemos las elecciones, los ciudadanos habrán decidido quién les representa mejor, y cuando eso pase, las condiciones las pondremos nosotros, porque nuestro proyecto será el más respaldado. Y quien no lo entienda, no sabe qué significa la democracia», sentenció, durante un acto celebrado en el Teatro Liceo de Salamanca, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para la presentación de candidaturas de cara al 15 marzo. En este sentido, Mañueco invitó a los cabezas de lista de cada una de las nueve provincias, al resto de quienes componen cada papeleta y a todos los militantes de la formación, que «salgan a la calle con el orgullo sereno de quién sabe lo que ha hecho y lo que está dispuesto a hacer en el futuro»; y les pidió que «dejen que otros griten, insulten y menosprecien» a los «populares», pero advirtió: «Que nadie nos avasalle, no dejéis que nos haga bajar la mirada». Mañueco agradeció la «confianza» a Feijóo por su «apoyo y trabajo» y le trasladó: «Quiénes te conocemos sabemos que lo das todo, tu tiempo y energía , por devolver a nuestro país la serenidad, la convivencia y ese rumbo que tantos españoles sentimos en riesgo», para añadir que España «necesita cuanto antes que seas presidente del Gobierno». De hecho, como anécdota, recordó que «esta escalerilla» del Teatro Liceo «la subió unos meses antes de llegar a Moncloa, José María Aznar, hace 30 años». Mañueco aseveró que su partido toma las decisiones «desde cada una de estas provincias, desde el territorio, no desde despachos lejanos», y se sintió «orgulloso de militar en el PP porque es la organización más grande del país», aquella que cuando se presenta a las elecciones lo hace con un «balance de resultados» y «sin huir de la responsabilidad de gobernar». «No nos marchamos, afrontamos los problemas, por difíciles que sean, y los resolvemos. No huimos, nos quedamos y damos la cara. Lo hemos hecho siempre y lo haremos los próximos cuatro años», vaticinó, con un mensaje a Vox. Por ello, reiteró que se presenta a los comicios del 15M con un proyecto «de ilusión, ambición y mucho futuro», y un reto «claro», que es «colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España», algo que, recordó, ha convertido en un «contrato medible», con nueve ejes y 40 medidas e indicadores independientes. «Tranquilos, no os voy a leer los ejes ni las medidas, las conocéis», ironizó, entre algunas risas. Por último, tuvo un recuerdo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha provocado, dijo, el «descontento de muchos patriotas, que es comprensible», algo que él mismo, reconoció, ha notado. «Cuando un Gobierno como el de Sánchez hace lo que quiere y cuando quiere, el sistema falla, cuando se ríe de la gente, hay corrupción y no asume responsabilidades, el sistema falla», comentó Mañueco, quien apeló a hacer frente a ese modelo «con firmeza, reformas y con la verdad».

