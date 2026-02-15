Dos heridos tras sufrir un accidente en Puente de Domingo Flórez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un hombre y una mujer resultaron heridos en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de circulación en el kilómetro 25 de la carretera N-536 a su paso por Puente de Domingo Flórez (León), cuando viajaban sentido Ponferrada.

Ambos quedaron atrapados en el interior del turismo y la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del suceso, ocurrido a las 3.38 horas, a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Ponferrada -para excarcelar a los heridos- y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió recursos a la zona.