Martínez se compromete a impulsar la Economía Social con una estrategia para no dejar atrás a las zonas rurales

El secretario general del PSOCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, interviene en el acto de presentación de la candidatura del PSOE a las Cortes de Castilla y León.Miriam Chacón

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, trasladó hoy en Salamanca la propuesta de gobierno dirigida a impulsar el Tercer Sector y la Economía Social mediante una estrategia clara y especifica de la Dirección General de Economía Social dentro de la Consejería de Empleo.

El líder socialista abogó en la reunión celebra con colectivos del Tercer Sector por impulsar la Economía Social a través de una estrategia de gobierno y de la mano de los colectivos. “ES fundamental para el progreso y para que no se quede atrás ninguno de los territorios abandonados a su suerte”, aseveró.

Martínez denunció la falta de políticas públicas de la Junta reflejada en los “demoledores” datos recogidos en el informe AROPE destacando que uno de cada tres castellanos y leoneses se marcha por falta de oportunidades y el 24 % de los habitantes en la comunidad está en riesgo de exclusión social y, recalcó, “ la situación de abandono y riesgo de exclusión social es especialmente dramática en los territorios rurales abandonados a su suerte y en las personas más vulnerables de la sociedad”.

Por ello, abogó por abordar “desde el realismo” la situación de CyL con una estrategia que de verdad genere oportunidades en los zonas rurales y empleo para las personas en riesgo de exclusión.

“Hay que hablar de una realidad de Castilla y León que se intenta ocultar No se puede hablar solo de rentabilidad económica pura y dura”, concluyó.