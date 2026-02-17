Diario de León

Iberdrola ya ha superado los 920 puntos de recarga públicos en la comunidad

Iberdrola supera los 920 puntos de recarga operativos en Castilla y León y alcanza los 11.000 en toda España, tras poner en servicio más de 2.500 nuevos puntos en 2025 en todo el territorio nacional. Esta cifra representa más del 25% de todas las instalaciones de recarga incorporadas en el país durante ese año. De este modo, la compañía concentra ya el 22% de la infraestructura pública disponible, lo que refuerza su liderazgo y la consolida como la red de recarga más extensa del país. De estos puntos en funcionamiento distribuidos en todas las provincias de la comunidad, aproximadamente el 30% son de recarga rápida, superrápida o ultrarrápida, capaces de recargar 200km de autonomía entre 5 y 40 minutos, permitiendo realizar cualquier trayecto operado por la alianza Iberdrola. En total, la compañía ha suministrado energía suficiente para dar más de 200 vueltas a la tierra en coche, siendo toda esta energía 100% procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que supone más de un 60% que en 2024. De este modo, además de impulsar el avance en la electrificación de la movilidad en el país, contribuye a la transición hacia una economía independiente de combustibles fósiles, más eficiente y libre de emisiones. Mientras la red española se ha incrementado un 10%, hasta alcanzar los 50.000 puntos de recarga operativos a cierre de 2025, según AEDIVE, la red de Iberdrola ha crecido un 30% en el mismo plazo.

