Las obras Palencia-Santander del AVE cortan cinco meses la A-67

Las obras de construcción de la línea de Alta Velocidad entre Palencia y Aguilar de Campoo obligarán a realizar cortes parciales en la A-67 a su paso por Herrera de Pisuerga durante un periodo estimado de cinco meses, a partir de hoy mismo.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores, la Subdelegación del Gobierno en Palencia informó que la calzada izquierda, en sentido Palencia, será cerrada a partir de las 12.00 horas de mañana, entre los kilómetros 78,20 y 77,55, mientras se ejecutan los trabajos de ejecución de la plataforma ferroviaria.

Desde la Subdelegación aconsejan a los conductores circular con especial cautela en el tramo afectado, atender en todo momento a la señalización provisional instalada y ajustar la velocidad a las modificaciones temporales del trazado.