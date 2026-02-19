Muere una niña de 6 años al caer desde una ventana

Publicado por Efe Salamanca Creado: Actualizado:

Una niña de 6 años ha muerto tras precipitarse desde una vivienda ubicada en un bloque de Salamanca por causas que investiga la Policía Nacional. Una llamada alertó la tarde del martes de que una niña se había precipitado desde la ventana de una vivienda a la céntrica calle Valencia de la capital salmantina.

Para atender a la menor se han desplazado al lugar efectivos de Emergencias Sanitarias y un equipo médico del cercano Punto de Atención Continuada de San Juan y una UVI Móvil, quienes han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar la vida a la niña.

También han atendido a la madre de la menor, visiblemente afectada y nerviosa por lo ocurrido.

La Policía Local ha acordonado la zona para permitir las labores de reanimación y para cortar la circulación de la calle, mientras que los agentes de la Policía Nacional tratan de conocer las circunstancias en que se ha producido este suceso.