Mañueco aplicará para el 15-M el consejo de Rajoy: «Moderación»

Publicado por Redacción Arroyo De La Encomienda (Valladolid) Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que seguirá el “sabio consejo” del expresidente Mariano Rajoy si logra el respaldo de los ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. En su opinión, a los “extremistas de uno y otro lado no se le gana con más extremismo", sino con “moderación”, “seriedad” y “generando confianza”.

Fernández Mañueco intervino en la presentación del libro ‘El arte de gobernar’ de Mariano Rajoy en Arroyo de la Encomienda, un acto oprganizado por Caja Rural y el Norte de castilla. “Yo le admiro y le tengo afecto personal”, dijo el candidato popular sobre quien consideró un “referente político” y del que valoró su “apoyo”, su “buen humor” o “fina ironía”.

Mañueco incidió en que el modelo de gestión que pretenden aplicar en Castilla y León es «el de su líder", como se ha referido al ministro de Transportes y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente: «Dicho queda». En el caso de «otra formación", en referencia a Vox, Mañueco ha afirmado que «o no quiere o no sabe gestionar", ya que ha asegurado que «se fueron del gobierno dejando el trabajo a medias y tirado, especialmente a sus votantes».

Frente a estas posiciones, Mañueco ha asegurado que su partido ofrece «un balance de gestión eficaz» y un proyecto para el futuro.

En un momento en el que la forma de gobernar despierta “desconfianza”, sostuvo que la “sabiduría” de Rajoy es “imprescindible” porque el debate político está “lleno de ruido”.