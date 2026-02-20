La primera quedada de 'Therians', llega a Castilla y León este viernes: saltan, aúllan y corren a cuatro patas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este viernes, el Parque de la Marina se ha convertido en el epicentro de un fenómeno que está arrasando en redes sociales: la cultura Therian. Decenas de jóvenes zamoranos se han citado a las 20:30 horas para visibilizar una identidad que mezcla la conexión espiritual con la naturaleza y el ejercicio físico.

La convocatoria, que se viralizó durante los últimos días a través de TikTok e Instagram, busca ofrecer un "espacio seguro" para que los miembros de esta comunidad puedan expresarse libremente. Durante el encuentro, los asistentes —muchos de ellos portando accesorios como máscaras artesanales, colas y orejas— participan en diversas actividades grupales:

Práctica de Quadrobics: Ejercicios de agilidad que consisten en caminar, correr y saltar a cuatro patas imitando el movimiento animal.

Rondas de aullidos y sonidos: Una forma de expresión simbólica para conectar con su "animal interior".

Educación ambiental: Charlas informales sobre el respeto a la fauna y la identidad animal.