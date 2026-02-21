«Como yo Tezanos», la canción protesta contra el sondeo del CIS para el 15-M

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Castilla y León ha ridiculizado ayer la figura del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, después de publicarse la encuesta de intención de voto de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, publicando en su cuenta oficial de X una canción titulada «Como yo Tezanos».

En la letra, recurriendo a la ironía se asegura que en los estudios demoscópicos del CIS el PSOE es «siempre primer plato», a la vez que se acusa a Tezanos de «manipular sin disimulo». A su vez, se apunta que Mañueco ganará las elecciones y que el «alcalde de Soria está en la gloria». También se advierte de que «viene la ultraderecha», aunque se apunta que «Pollán no tiene tanta mecha».

Según Tezanos, el PP ganaría las elecciones pero necesitaría pactar. La encuesta preelectoral deja una horquilla muy amplia para Vox, de 11 hasta 19 procuradores, y muy cerca al PSOE de Mañueco.

Fernando Sanchis

El CIS de Tezanos dice que el Partido Popular ganaría las Elecciones Autonómicas del 15 de marzo, con el 33,4 por ciento de los sufragios, y lograría entre 28 y 38 escaños, por lo que tendría que pactar para formar gobierno. Así aparece recogido en el estudio 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Castilla y León' publicado hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que sitúa al PSOE como la segunda fuerza, con el 32,3 por ciento de los votos, y entre 26 y 35 escaños, seguido por Vox, con el 16,1 por ciento de los apoyos, y entre once y 19 escaños en las Cortes.

El estudio, recogido por Ical, también otorga representación a UPL, con el 4,9 por ciento de los votos, y entre dos y cuatro procuradores. IU-Sumar-VQ recibiría el 5,1 por ciento de los sufragios, y podría quedarse sin representación o lograr cuatro procuradores; mientras que Por Ávila y Soria Ya estarían en el 0,7 por ciento, en ambos casos, y podrían salir del Parlamento o estar representados por un procurador.

El resto de fuerzas no lograría entrar en las Cortes autonómicas. Así, Podemos-VQ obtendría el 3,1 por ciento de los votos, y Se Acabó la Fiesta, el 0,8 por ciento, sin lograr presencia en la Cámara.

Por provincias, el CIS asegura que el PP sería la fuerza más votada en Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia, mientras que el PSOE lideraría las votaciones en León, Soria y Valladolid.

En concreto, en la provincia abulense, los populares recibirían el 33,7 por ciento de los sufragios, y podrían situar entre dos y cuatro procuradores en las Cortes; seguidos por el PSOE, con el 26,4 por ciento, con entre dos y tres; y Vox, con el 18,9 por ciento, y entre uno y dos. Por Ávila, con el 8,7 por ciento, podría mantener su procurador actual o perderlo.

En cuanto a la provincia de Burgos, el CIS indica que el PP contaría con el 36,1 por ciento de los apoyos, y con entre cuatro y cinco parlamentarios; y el PSOE, con el 33,5 por ciento, y estaría en la misma horquilla; mientras que Vox recibiría el 16 por ciento de los votos, para lograr entre uno y dos procuradores; e IU-Sumar-VQ el seis por ciento, y podría obtener uno o ninguno.

El PP también ganaría, de cumplirse el pronóstico del CIS en Palencia, con el 37,1 por ciento de las papeletas, y tres parlamentarios; y el PSOE llegaría al 32,8 por ciento, con la misma representación, mientras Vox sería la tercera fuerza con el 14,6 por ciento de votos y un representante.

En la provincia charra, en la que encabeza la lista el candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, los populares obtendrían el 38,6 por ciento de los votos, y situarían en la cámara entre cuatro y cinco procuradores por esta provincia; el PSOE llegaría a l 29,8 por ciento, con entre tres y cuatro escaños; y Vox, al 18,2 por ciento, con entre dos y tres.

Los populares también liderarían las votaciones en la provincia segoviana, con el 34,8 por ciento de los sufragios y tres parlamentarios; el PSOE se quedaría con el 30,6 por ciento, y entre dos y tres asientos en las Cortes; y Vox, con el 18,3 por ciento, situaría en el Parlamento regiones entre uno y dos procuradores por este territorio. IU-Sumar-VQ alcanzaría el 6,9 por ciento de votos, y podría lograr un procurador o ninguno.

Otra provincia que liderará en apoyos el PP sería Zamora, donde los populares lograrían el 35,2 por ciento de los votos, y entre tres y cuatro parlamentarios, seguidos por los socialistas, con el 28,9 por ciento, y entre dos y tres; y Vox, con el 19 por ciento, y entre uno y dos.

Tres provincias del PSOE

La encuesta del CIS da como ganador al Partido Socialista en León, con el 30 por ciento de los sufragios, y entre tres y seis escaños; el PP obtendrían el 24,5 por ciento, y se situaría en la misma horquilla; y Vox, el 19,4 por ciento, con entre dos y cuatro. IU-Sumar-AV recibiría el 4,6 por ciento de los votos, y podría lograr uno o ninguno.

Los socialistas también serían la fuerza más votada en la provincia por la que se presenta su candidato, Carlos Martínez, Soria, con un tercio de los votos, y dos escaños; mientras el PP recibiría el 24 por ciento y obtendría entre uno y dos; Soria Ya, el 19,2 por ciento, con uno o ninguna; y Vox, el 14,9 por ciento, con esa misma horquilla.

Por último, el PSOE vencería en la provincia vallisoletana, con el 34,5 por ciento y cinco o seis procuradores; el PP alcanzaría el 31,7 por ciento, con la misma horquilla; Vox tendría el 18,2 por ciento, y entre dos y cuatro representantes; e IU-Sumar-VQ, el 5,7 por ciento, con entre uno o ninguno.

Valoración líderes

El CIS aporta datos sobre la valoración de los líderes políticos de Castilla y León, con la mejor nota para Ángel Ceña (Soria Ya), 5,89; y Pedro Pascual (Por Ávila), 5,21); y Alicia Gallego (UPL), 4,9, todos partidos localistas. Entre las fuerzas autonómicas, a la cabeza está Alfonso Fernández Mañueco (PP), con un 4,43; seguido por Carlos Martínez (PSOE), 4,43; Carlos Pollán (Vox), 3,47; Juan Gascón (IU), 3,61; y Miguel Ángel Llamas (Podemos), 3,16.

Cabe destacar también, el 38,3 por ciento afirma que preferiría que fuese presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, frente al 30,2 por ciento que señala a Carlos Martínez y el 13,7 por ciento a Carlos Pollán.

El estudio refleja también que a la hora de votar, el 61 por ciento de los ciudadanos, apunta a que serán más importantes los temas propios de la Comunidad; y el 38,6 por ciento recalca que acudirá a las urnas para votar al partido que mejor representa su ideología, aunque un 34,4 por ciento lo hará por la situación económica, y un 23,1 por ciento, para apoyar a la formación que entiende más capacitada. El 72,6 por ciento asegura que irá a votar con toda seguridad.

El CIS cocina también resultados cruzando voto más simpatía aun partido político, e indica que ganaría el PP con el 28,2 por ciento de los votos, seguido por el PSOE con el 28 por ciento, Vox, con el 14 por ciento; IU-Sumar-VQ 4,7 por ciento; UPL, 4,4 por ciento; Podemos-Alianza Verde, 2,7 por ciento; Se Acabó la Fiesta, 0,7 por ciento; Soria Ya, 0,7 por ciento; y Por Ávila, 0,5 por ciento. El documento añade también estos datos para las generales (voto más simpatía), para las que sitúa primero al PSOE, con el 29 por ciento de los votos, seguido por el PP, con el 28,7 por ciento; y Vox, con el 16,9 por ciento.

Situación de la Comunidad

La encuesta expone que el 40,1 por ciento de los castellanos y leoneses entiende que la situación de la Comunidad es “buena” frente al 31,5 por ciento, que la considera “mala”, o el 12,1 por ciento, “muy mala”, frente al 2,7 que indica que es “muy buena”. El 46,6 por ciento considera que la situación es igual que hace cuatro años, un 31,9 por ciento, peor, y un 12,9 por ciento, mejor.

El informe del CIS constata que la despoblación es el principal problema que existe para los castellanos y leoneses, con el 17,6 por ciento de las respuestas, seguida por la sanidad, con el 12,9 por ciento; el desempleo, con el 8,9 por ciento; y la vivienda, con el 8,8 por ciento.

El CIS también indica que para el 22,6 por ciento de los preguntados considera buena la gestión de la Junta la última legislatura, frente al 37,5 por ciento que la tacha de regular, y el 21,8 por ciento, como mala.