Doble rescate: un dueño con su perro sobre un tronco en un río y tres jóvenes y un menor, helados

Agentes de la Guardia Civil rescataron ayer de madrugada a cuatro jóvenes que quedaron atrapados en la ladera norte de Peñalara en condiciones extremas de hielo y bajas temperaturas, en un operativo que se prolongó durante varias horas. Tres adolescentes y un menor de edad descendían por una pendiente helada y quedaron bloqueados. Uno de ellos logró frenar al grupo con un piolet, lo que evitó que se precipitaran 300 metros. Además, efectivos de emergencias rescataron a un hombre que estaba sobre un tronco con su perro en el río Cega a su paso por la localidad vallisoletana de Megeces. El hombre fue izado con un grúa y el perro logró salir solo.