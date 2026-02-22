Carlos Martínez pide a Castilla y León “alzar la voz” en las urnas para “mandar al banquillo” a Mañueco

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, pidió “alzar la voz” el próximo 15 de marzo para “sacar del letargo y mandar al banquillo” al ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, al que acusó de ”estar acostumbrado a no trabajar", ya que, según apuntó, “le viene grande” ser el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, dijo.

“Os necesitamos vivos y activos para llenar de puños y rosas las urnas" afirmó hoy Martínez durante su intervención en un acto público del PSOE en Ponferrada, que contó con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en compañía de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El objetivo es lograr que los problemas de la Comunidad sean “reconocidos y solucionados” a través de un “ola de esperanza y de cambio” que abandera el proyecto del Partido Socialista en Castilla y León. “Hay que entender que nuestra comunidad autónoma también tiene que ser León, porque Castilla y León será mucho más fuerte si León también lo es”, apuntó.