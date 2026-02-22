Martínez afirma que los migrantes son "más necesarios que nunca" en Castilla y León

22/02/2026 El secretario general del PSOE de Castilla y León, alcalde de Soria y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, durante un acto, en la Sala Turbinas de La Térmica Cultural, a 22 de febrero de 2026, en Ponferrada, León, Castilla León (España). Castilla y León vuelve a las urnas el 15 de marzo de 2026 para renovar sus Cortes autonómicas. La cita abrirá la XII legislatura con una novedad: el parlamento pasará de 81 a 82 procuradores, después de que Segovia gane un escaño por el aumento de población respecto a los comicios anteriores. POLITICA Fernando Otero - Europa PressEuropa Press

El secretario autonómico del PSOE y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha manifestado este domingo en el acto de precampaña electoral celebrado en Ponferrada (León) que los migrantes son "más necesarios que nunca" en Castilla y León y ha abogado por "abanderar" su regularización.

"Ni un paso atrás en los derechos de esta tierra de acogida", ha enfatizado y ha incidido en que los migrantes son "más necesarios que nunca" en la Comunidad. Por ello la regularización es "otro gran avance social" que el PSOE tiene que "abanderar".

Al mismo tiempo, ha expresado la importancia de "influir" en el proyecto internacional y en la batalla que actualmente se libra "a todos los niveles". "Esa bandera la tiene el Partido Socialista Obrero Español en España, y esa bandera nos enorgullece a todos los que sentimos esos principios y valores que nos han llevado hasta aquí, con nuestra historia, nuestras tradiciones y todo el legado de más de 140 años de historia que tiene nuestro partido", ha recalcado.

Durante su intervención, Carlos Martínez ha propuesto las políticas socialistas como alternativas de cambio para avanzar en derechos y en justicia social en la Comunidad.

Además, se ha referido al sentimiento identitario, que es, según ha destacado, compatible con la cohesión territorial. Según ha señalado, no se puede confundir cohesión territorial con concentración administrativa.

"Para hablar de sentimiento identitario no es absolutamente incompatible hacerlo desde el punto de vista de la comunidad autónoma, de la cohesión territorial y que no podemos confundir cohesión territorial con concentración administrativa", ha concretado y se ha sumado al compromiso del Ejecutivo central de abogar por la descentralización. "Castilla y León será mucho más fuerte si León es mucho más fuerte, si Soria es mucho más fuerte, si Ávila es mucho más fuerte, si Segovia es mucho más fuerte, si Palencia es mucho más fuerte, si Zamora es mucho más fuerte, si Burgos es mucho más fuerte", ha apostillado.

COHESIÓN TERRITORIAL

Según ha explicado, en la transversalidad y en los liderazgos horizontales es donde se fortalecen los grandes proyectos colectivos y, en este contexto, ha insistido en la idea de que la cohesión territorial no tiene que corresponderse con la concentración administrativa.

En este sentido, ha apuntado que uno de los "pilares fundamentales" del proyecto autonómico tiene que ser la Región Leonesa, la provincia de León y El Bierzo "con toda su extensión", con el objetivo de corregir las desigualdades, que son "la raíz profunda del desasosiego" que existe en diferentes provincias de la Comunidad.

Del mismo modo, ha apelado a los derechos "fundamentales" de "quedarse" y de volver de los ciudadanos de Castilla y León y ha expresado que en este sentido es necesario el cambio en el Gobierno de la Junta.

Carlos Martínez ha subrayado la importancia de que se produzca un cambio de liderazgo en la Administración autonómica frente al "ruido" y con el objetivo de generar oportunidades y cambiar la esperanza ante la "soberbia" de los actuales representantes de la Junta.

"COMO SU PROPIO CORTIJO"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta ha reprobado la "soberbia", la "prepotencia" y la manera del PP de entender Castilla y León "como su propio cortijo" y desde la "ausencia total" de empatía hacia los problemas "que día tras día" y "año tras año" se acumulan en el territorio. "Por eso nosotros tenemos que estar ahí, para poder poner ese cambio necesario que estamos propiciando", ha apostillado.

Al respecto, ha puntualizado que el PSOE es la opción para cambiar la "soberbia" por empatía; la falta de diálogo por una permanencia de participación ciudadana en la toma de decisiones; el "abandono" por el compromiso y cambiar "la nada" por la elaboración de unos presupuestos, una ley de despoblación y de ordenación del territorio o poder poner en marcha un plan de movilidad que garantice la interconectividad de los municipios con las cabeceras de comarca y, a su vez, las cabeceras de comarca con las provincias y las capitales provinciales.

UNA CASTILLA Y LEÓN "DE COLOR"

Además, ha señalado que son necesarios los demás de 15.000 millones de euros de presupuesto de la comunidad autónoma para poder hacer realidad una Castilla y León "de color" a partir del próximo día 15 de marzo; hacer que la autonomía sea "visible" y dar respuesta a las problemáticas de cada provincia. "No lo tenemos tan difícil", ha añadido.

"Es plástico; es cartón-piedra; es un hombre acostumbrado a no trabaja; es un hombre al que le viene grande la Presidencia de esta comunidad autónoma; es un hombre que tenemos que mandar al banquillo de forma definitiva este próximo 15 de marzo", ha recalcado y ha invitado a los ciudadanos a estar "vivos y activos", para poder llenar "de puños y rosas" las urnas el 15 de marzo y devolver a Fernánez Mañueco al banquillo "del que nunca debió salir".

En el mitin de precampaña unas 1.500 personas han arropado al canditado socialista y el acto ha contado con la presencia de la presidenta del PSOE en Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo, y de la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García. El primero en intervenir ha sido el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, que ha agradecido la visita de Pedro Sánchez a la provincia leonesa, la sexta en seis meses en esta provincia.

"BALANCE CERO" DEL PP

"Has estado aquí con grandes anuncios, has estado aquí cuando esta tierra lo ha pasado mal y estás hoy aquí para arropar al próximo presidente de Castilla y León", ha significado el dirigente del PSOE en León que ha criticado el "balance cero" del Partido Popular en la provincia leonesa a lo que ha añadido la gestión de los incendios.

Cendón ha pedido aprender de lo ocurrido en las recientes elecciones autonómicas en Extremadura y en Aragón por lo que ha llamado a la movilización "para ganar las elecciones y para gobernar".

A continuación ha tomado la palabra la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y candidata por la provincia de León, Nuria Rubio, que ha reprochado al PP que no quiera hablar de los problemas de la Comunidad Autónoma, entre los que ha citado el estado del Hospital Comarcal del Bierzo. "No les interesa", ha afeado al Partido Popular tras lo que ha ironizado sobre que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, dedique la precampaña a hacerse fotos con una bolsa de nueces.

"El cambio es urgente y si vamos unidos y unidas lo vamos a lograr. Tenemos equipo, tenemos un proyecto y tenemos un líder (...) tenemos mucha confianza depositada en ti. Este ejército es el que te va a llevar a partir del 15 de marzo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León", ha concluido Nuria Rubio.