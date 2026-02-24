La Escuela de Minas de la ULE adapta su proyecto formativo a los desafíos energéticos y tecnológicos

La nueva dirección, encabezada por la profesora titular Elia Judith Martínez Torres, se completa con la subdirectora primera, Almudena Ortiz Marqués; el subdirector segundo, José Guillermo Rosas Mayoral, y el secretario del centro, Pablo Caldevilla Domínguez.DL

La Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León (ULE) ha iniciado una nueva etapa con la consolidación de su equipo directivo y el impulso de un proyecto académico orientado a reforzar la proyección del centro y su posicionamiento como "referente" en formación sobre energía, recursos naturales, territorio y sostenibilidad.

La nueva dirección, encabezada por la profesora titular Elia Judith Martínez Torres, trabaja en la modernización de la Escuela, para lo que el centro ha incorporado este curso el grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, una titulación que incluye el uso de tecnología láser, inteligencia artificial (IA), realidad virtual y pilotaje de drones.

Según han destacado desde la dirección de la Escuela a Europa Press, la oferta formativa actual -que incluye también los grados en Ingeniería Minera e Ingeniería de la Energía, además de dobles titulaciones y posgrados- busca dar respuesta a las necesidades del siglo XXI en sectores estratégicos como la transición energética, las energías renovables, la geotecnia y la industria.

El proyecto está liderado por Martínez Torres, ingeniera industrial-química por la Universidad de Oviedo y doctora por la ULE, cuya actividad investigadora se centra en la valorización de residuos y biocombustibles. El equipo se completa con la subdirectora primera, Almudena Ortiz Marqués; el subdirector segundo, José Guillermo Rosas Mayoral, y el secretario del centro, Pablo Caldevilla Domínguez.

Estos perfiles complementan los ámbitos de la ingeniería minera, energética y geotécnica con el objetivo de consolidar una institución "moderna, cohesionada y abierta a la sociedad" que fortalezca la investigación y la transferencia de conocimiento.

Con esta estructura, la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la ULE pretende que los estudiantes contribuyan de manera directa a los retos ambientales y tecnológicos actuales, con el fin de mantener su vinculación con la tradición minera de la provincia leonesa pero adaptada a las nuevas demandas del entorno productivo.