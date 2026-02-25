Un joven y un menor atacan a otro al creer que era de una banda rival

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de lesiones en la persona de otro menor de edad al que confundieron con un miembro de una banda rival, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado día 18 de enero cuando la víctima, un joven menor de edad, fue asaltada por otros tres jóvenes en la calle Canterac de la capital sobre las 18.00 horas. La investigación policial ha esclarecido que los tres asaltantes confundieron a la víctima con un miembro rival de un grupo juvenil violento, y, tras encararse con él, la emprendieron sorpresivamente a puñetazos y patadas con la víctima, que se hallaba indefensa.

Los agresores robaron una gorra al agredido y abandonaron el lugar antes de que llegaran dotaciones policiales. Los agentes de Policía Nacional que llegaron atendieron a la víctima y recabaron las descripciones y vestimentas de los tres agresores y las comunicaron a través de la malla policial, sin que pudieran ser localizados los autores.

El menor fue trasladado al Hospital Universitario Río Hortega, donde fue atendido de sus lesiones. Posteriormente, el menor presentó denuncia acompañado de uno de sus progenitores en dependencias policiales.

Una dotación de Policía Municipal procedió a la identificación y sanción de uno de los tres agresores, horas antes de que se produjese el hecho, por circular con un patinete por la acera. Al ver a los agentes, el joven menor de edad, intentó deshacerse de un machete de 47 centímetros de longitud que portaba.

Los funcionarios intervinieron el arma y levantaron un acta al respecto. Los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, que mantienen una constante vigilancia y control de los grupos juveniles violentos de la capital, se hicieron cargo de la investigación de los hechos.

Tras diferentes pesquisas, y en base a la información obrante, han podido determinar la identidad de dos de los tres autores de la agresión. Los dos jóvenes identificados, uno de ellos el menor de edad, al que le intervino el machete Policía Municipal, fueron detenidos el pasado día 12 de febrero por agentes de Policía Nacional como presuntos autores de un delito de robo con violencia y lesiones.

Ambos han sido encartados en otras ocasiones en diligencias policiales por hechos delictivos cometidos en el entorno del grupo juvenil violento. El detenido menor de edad, que actualmente se encuentra en régimen de internado en el centro de menores Zambrana, fue reintegrado nuevamente allí tras imputarle los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, mientras que el otro detenido quedó en libertad tras ser oído en declaración en presencia de su abogado, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

La investigación sigue abierta para determinar la identidad del tercer agresor y su localización y detención y se ha trasladado el atestado policial a la autoridad judicial competente.