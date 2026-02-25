Aznar arremete en CyL contra el Gobierno y resucita a ETA

Publicado por ICAL Burgos Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José María Aznar acusó ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez de desclasificar documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para «desviar la atención» sobre el hecho de que «los terroristas» de ETA «están saliendo de las cárceles del País Vasco», como consecuencia de la cesión de las competencias sobre prisiones al Gobierno Vasco. «Tiene un pacto con ETA para que salgan los presos de ETA de las cárceles vascas», dijo.

Aznar, que intervino este martes en Burgos en un coloquio organizado por Diario de Burgos con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que esta cuestión, junto con la «corrupción gigantesca» que afecta al Gobierno, está detrás de la decisión del Consejo de Ministros de acordar la desclasificación de 153 unidades documentales relacionadas con el golpe de Estado del 23F, coincidiendo con su 45 aniversario.

El expresidente del Gobierno calificó al presidente Sánchez de «populista» ya que, aseguró, para él «todo» se justifica por «estar en el poder», ya sea la regularización de inmigrantes, aunque se trata de «tres millones», como de levantar el secreto de Estado sobre el 23F o el «42 de octubre».

«Le trae absolutamente sin cuidado», dijo sobre las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, para añadir que al presidente «le importa todo nada», porque sólo se preocupa por seguir en el poder.

No será la última vez que esté en CyL. El PP contará en campaña en más ocasiones con Aznar y con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, así como con 'barones' territoriales Alfonso Rueda o Díaz Ayuso.