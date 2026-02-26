Mañueco visitará cuatro provincias hoy y Martínez se queda en casa

Publicado por Europa Press Valladolid / Segovia Creado: Actualizado:

Los candidatos de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas del 15 de marzo han optado por distintas fórmulas para dar el pistolezado de salida a la campaña electoral que comenzará oficialmente a las 00.00 horas del viernes 27 de febrero, momento desde el que se podrá pedir el voto.

Así, el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sustituirá la tradicional pegada de carteles por una ronda de visitas por cuatro provincias bajo la denominación ‘Pegada del primer cartel’. Por la mañana viajará a Burgos y a Venta de Baños (Palencia), por la tarde, a las 18.00 horas, participará en un acto público del PP en Valladolid y a las 20.30 horas, viajará a Salamanca para clausurar un acto de partido.

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha elegido su localidad para iniciar la campaña ‘Comienza el cambioEstará acompañado en este inicio de campaña por la número dos a las Cortes por Soria, Esther Pérez.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, también iniciará la campaña en su circunscripción, en León, a las 20,30 en la Plaza de Guzmán.

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, también participará en la pegada de carteles en el pabellón San Andrés de Soria a las 23.59 horas. La candidata de Alicia Gallego, de UPL, hará sobre las 00.00 horas una pegada de carteles tradicional en San Isidoro, en León.

El candidato de IU-Movimiento Sumar y Verdes Equo, Juan Gascón, iniciará la campaña de la plataforma ‘En Común’ en Valladolid con un paseo a las 21.30 horas hasta la caseta de la formación en la Plaza de Fuente Dorada.

El candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, abrirá la campaña de ‘La fuerza de la valentía’ a las 21.30 horas en la carpa que la formación morada instalará en la céntrica calle Santiago de Valladolid.

Pedro Pascual, de Por Ávila, no hará pegada de carteles, sin embargo celebrará un acto el viernes a las 19.30 horas en La Posada de la Fruta como arranque de campaña. El candidato a la Presidencia estará acompañado, entre otros, por el alcalde de la capital, Jesús Manuel González Cabrera. Según el Decreto de convocatoria de las elecciones del 15 de marzo, la campaña electoral tendrá una duración de 15 días, comienza hoy y termina a las 24.00 horas del 13 de marzo.