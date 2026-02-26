Arranca la kilométrica campaña en Castilla y León: Sánchez, Feijóo y Abascal se vuelcan

Vista del interior del hemiciclo de las Cortes de Castilla y León en una imagen de archivo. EFE/NACHO GALLEGO.

Publicado por Adrián Arias Valladolid Creado: Actualizado:

Valladolid, 26 feb (EFE).- La campaña electoral para las elecciones en Castilla y León que comienza esta medianoche va a ser una continuidad de la ya kilométrica precampaña electoral en un territorio con 94.000 kilómetros cuadrados de extensión que los candidatos recorrerán, con diferente intensidad, junto a los dirigentes nacionales de los principales partidos.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de Vox, Santiago Abascal, tienen ya programados actos junto a sus candidatos autóctonos: Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), especialmente los fines de semana en el caso de los dos primeros y casi de forma diaria por el tercero.

Estos días previos al 15 de marzo servirán para que los partidos calibren su balanza política: por un lado, tratarán estos comicios desde una perspectiva autonómica con los problemas particulares de la Comunidad pero, por otro, son conscientes de que son una tercera ronda en clave nacional tras los comicios de Extremadura y Aragón.

Esta dicotomía entre Comunidad y país ha enfrentado durante la precampaña a la mayoría de los partidos, ya que, mientras PP y Vox han puesto el acento en que una nueva derrota electoral del PSOE sería otra estocada para Gobierno de España, los socialistas se han afanado en cortar la cuerda que une estos comicios con los de las dos comunidades vecinas y lanzar propuestas propias de la Comunidad.

Lo mismo han hecho el resto de formaciones de carácter regionalista o provincialista, que han reclamado bajar el debate a los problemas de a pie de los castellanoleoneses: infraestructuras, sanidad y despoblación en una Comunidad marcada por el envejecimiento y la pérdida paulatina de población en algunas provincias.

Además, otro factor esencial radica en los pactos que puedan derivarse de las elecciones en Extremadura y Aragón, que marcarán no solo la campaña electoral, sino el camino a tomar a formaciones como PP y Vox, que ya cogobernaron en Castilla y León entre 2022 y 2024 en lo que fue el primer pacto autonómico entre estas dos formaciones en España y que finalmente rompieron.

El sistema electoral

Un total de 2.097.768 electores están llamados a las urnas en apenas quince días, de los que 81.890 lo harán por primera vez, para elegir a los 82 procuradores -uno más que hace cuatro años- que compondrán las próximas Cortes autonómicas en la XII Legislatura.

Nueve circunscripciones que reparten un mínimo de 3 escaños y uno adicional por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Palencia, Ávila, Zamora y Segovia (7 cada una) y Soria (5).

En este modelo, el porcentaje total de votos a nivel autonómico no se traduce automáticamente en escaños. El reparto se decide provincia a provincia, lo que puede provocar que una subida en votos en el conjunto de la Comunidad no implique necesariamente un aumento proporcional de representación.

Focos nacionales

A pesar de que los adelantos de comicios en Extremadura y Aragón hayan relegado al tercer puesto en la carrera electoral a Castilla y León, los focos nacionales no han perdido intensidad en estos días de precampaña.

Líderes como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participará en tres actos de campaña -Burgos, Soria y Valladolid-; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el de Vox, Santiago Abascal, se volcarán en unos comicios que los partidos leerán también en clave nacional, con la vista puesta también en las elecciones andaluzas de junio.

Con estos elementos sobre la mesa, el 15 de marzo no solo decidirá el rumbo político de Castilla y León, sino que ofrecerá una nueva fotografía del equilibrio entre bloques en un territorio que combina peso rural, dispersión demográfica y continuidad institucional.

Castilla y León, con 2.248 municipios, aglutina más de un cuarto de los existentes en España, lo que depara un tablero electoral disperso y de tendencia conservadora, como refleja que esta Comunidad es ya la que suma más años gobernada por un mismo partido: el PP, que lleva en el poder desde 1987, lo que supone el récord en España tras superar el dominio del PSOE en Andalucía (1982-2019).