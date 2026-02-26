Martínez: "O más Mañueco o cambio, y el PSOE es la única alternativa a la derecha»

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha arremetido contra la «barbaridad autocrática» que supone «poner a la venta» la Comunidad antes de que se celebren las elecciones autonómicas del 15M, en referencia a las negociaciones de PP y Vox para alcanzar acuerdos de gobierno en comunidades autónomas. "Quieren poner a la venta la comunidad antes de que se abran las urnas. Cómo sois capaces de salir a la calle y poner a la venta Castilla y León", ha criticado Martínez en un acto público en el Monasterio de San Juan de Burgos, que ha clausurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el inicio de la campaña electoral de los socialistas. "Es una barbaridad autocrática", ha insistido, y ha asegurado que PP y Vox se han quitado las caretas, las máscaras que les hacían parecían diferentes, para demostrar que «son lo mismo". Ha asegurado que la derecha siempre que se divide es para ganar, para «hurtar» gobiernos, como ya ocurrió en Castilla y León en las dos últimas electorales, al tiempo que ha advertido de que será Madrid quien decida qué pasa en la Comunidad, «será lo que diga Santiago Abascal", si gana el PP. Por ese motivo, el candidato del PSOE ha apelado a la unidad del propio partido, porque «solo desde la unidad, el compromiso y la confianza plena", convirtiendo a alcaldes, concejales y militantes en agentes electorales, el PSOE «será capaz de asumir el reto» de vencer al PP. "No podemos volver al pasado en blanco y negro", ha afirmado en referencia a un gobierno del PP que recupere los postulados de la extrema derecha, y ha insistido en que Castilla y León «no se merece» que sigan gobernando 40 años más, ni tampoco a Alfonso Fernández Mañueco como presidente. Carlos Martínez ha defendido que el próximo 15M solo ha dos opciones: «o más de lo mismo, el 7+4 de Mañueco, o el cambio que supone el PSOE. No hay más. Es simple, o más Mañueco o cambio", y el PSOE es la única alternativa a la derecha, ha insistido.